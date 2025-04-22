Доменорм максі (Domenorm maxi)
Чернігів (адресу не вказано)
Доступно в 72 аптеках у Чернігів
Аптека
Зачинено
Відчиняється за 21 хв
Чернігів, просп. Миру, 45
0.1 км
ДОМЕНОРМ МАКСІ 100 мл №1
Фармексклюзив
504,30 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється за 21 хв
Чернігів, просп. Миру, 35
0.2 км
ДОМЕНОРМ МАКСІ 100 мл №1
Фармексклюзив
Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 21 хв
Чернігів, вул. П'ятницька, 50
0.3 км
ДОМЕНОРМ МАКСІ 100 мл №1
Фармексклюзив
504,30 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 21 хв
Чернігів, просп. Миру, 32
0.3 км
ДОМЕНОРМ МАКСІ 100 мл №1
Фармексклюзив
504,30 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 21 хв
Чернігів, просп. Миру, 35
0.3 км
ДОМЕНОРМ МАКСІ 100 мл №1
Фармексклюзив
504,30 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 21 хв
Чернігів, вул. Реміснича, 57
0.4 км
ДОМЕНОРМ МАКСІ 100 мл №1
Фармексклюзив
504,30 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Чернігів, вул. Реміснича, 53
0.4 км
ДОМЕНОРМ МАКСІ 100 мл №1
Фармексклюзив
535,17
Економія при броні: -32,66 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється за 21 хв
Чернігів, просп. Миру, 28
0.4 км
ДОМЕНОРМ МАКСІ 100 мл №1
Фармексклюзив
Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 21 хв
Чернігів, просп. Миру, 50
0.5 км
ДОМЕНОРМ МАКСІ 100 мл №1
Фармексклюзив
504,30 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
ДОМЕНОРМ МАКСІ 100 мл №1
Фармексклюзив
461,85
Економія при броні: -61,28 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється за 21 хв
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
ДОМЕНОРМ МАКСІ 100 мл №1
Фармексклюзив
536,10
Економія при броні: -80,80 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється за 21 хв
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
ДОМЕНОРМ МАКСІ 100 мл №1
Фармексклюзив
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 21 хв
Чернігів, просп. Перемоги, 93
0.6 км
ДОМЕНОРМ МАКСІ 100 мл №1
Фармексклюзив
504,30 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється за 21 хв
Чернігів, просп. Перемоги, 91
0.6 км
ДОМЕНОРМ МАКСІ 100 мл №1
Фармексклюзив
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 21 хв
Чернігів, просп. Перемоги, 73
0.6 км
ДОМЕНОРМ МАКСІ 100 мл №1
Фармексклюзив
465,59
Економія при броні: -65,02 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється за 21 хв
Чернігів, вул. Мстиславська, 20
0.7 км
ДОМЕНОРМ МАКСІ 100 мл №1
Фармексклюзив
Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 21 хв
Чернігів, просп. Перемоги, 71
0.7 км
ДОМЕНОРМ МАКСІ 100 мл №1
Фармексклюзив
504,30 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється за 21 хв
Чернігів, просп. Перемоги, 104
0.7 км
ДОМЕНОРМ МАКСІ 100 мл №1
Фармексклюзив
457,72
Економія при броні: -43,95 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 21 хв
Чернігів, просп. Перемоги, 103
0.7 км
ДОМЕНОРМ МАКСІ 100 мл №1
Фармексклюзив
504,30 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 21 хв
Чернігів, вул. Національної Гвардії, 1
0.7 км
ДОМЕНОРМ МАКСІ 100 мл №1
Фармексклюзив
504,30 грн