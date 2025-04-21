Вінниця (адресу не вказано)
Доступно в 2 аптеках у Вінниця
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 49 хв
Вінниця, вул. Київська, 45
1.9 км
Гепареал капсули 538 мг №30
Зандра Лайфсайєнсіз
717,73
Економія при броні: -38,00 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 49 хв
Вінниця, вул. Пирогова, 6
2.9 км
Гепареал капсули 538 мг №30
Зандра Лайфсайєнсіз
641,92
Економія при броні: -38,21 грн
В містах поряд
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 49 хв
Бердичів, пров. Тихий, 2
73.8 км
Гепареал капсули 538 мг №30
Зандра Лайфсайєнсіз
643,59
Економія при броні: -75,72 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Бердичів, вул. Житомирська, 18
73.8 км
Гепареал капсули 538 мг №30
Зандра Лайфсайєнсіз
684,66
Економія при броні: -116,79 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Бердичів, вул. Житомирська, 43
74.4 км
Гепареал капсули 538 мг №30
Зандра Лайфсайєнсіз
633,54
Економія при броні: -66,07 грн
Аптека ніжних цін
Відчинено
Зачиняється за 49 хв
Сквира, вул. Соборна, 21
100.9 км
Гепареал капсули 538 мг №30
Зандра Лайфсайєнсіз
597,38
Економія при броні: -17,74 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 49 хв
Хмельницький, просп. Миру, 69/1-А
110.6 км
Гепареал капсули 538 мг №30
Зандра Лайфсайєнсіз
588,52
Економія при броні: -28,29 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 49 хв
Хмельницький, вул. Зарічанська, 16
110.6 км
Гепареал капсули 538 мг №30
Зандра Лайфсайєнсіз
717,07
Економія при броні: -113,12 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 49 хв
Хмельницький, вул. Зарічанська, 11
111.2 км
Гепареал капсули 538 мг №30
Зандра Лайфсайєнсіз
716,07
Економія при броні: -35,78 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 49 хв
Хмельницький, вул. Подільська, 85
111.3 км
Гепареал капсули 538 мг №30
Зандра Лайфсайєнсіз
598,06
Економія при броні: -36,24 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Хмельницький, перех. Проскурівського Підпілля / Вайсера, 16/30
111.5 км
Гепареал капсули 538 мг №30
Зандра Лайфсайєнсіз
630,08
Економія при броні: -68,02 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 49 хв
Хмельницький, вул. Зарічанська, 57/1
111.5 км
Гепареал капсули 538 мг №30
Зандра Лайфсайєнсіз
609,65
Економія при броні: -32,88 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 49 хв
Хмельницький, вул. Зарічанська, 38
111.6 км
Гепареал капсули 538 мг №30
Зандра Лайфсайєнсіз
599,49
Економія при броні: -22,72 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 49 хв
Хмельницький, вул. Подільська, 21
111.7 км
Гепареал капсули 538 мг №30
Зандра Лайфсайєнсіз
700,36
Економія при броні: -145,57 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Хмельницький, вул. Кам'янецька, 3
111.8 км
Гепареал капсули 538 мг №30
Зандра Лайфсайєнсіз
599,33
Економія при броні: -51,91 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 49 хв
Житомир, вул. Вітрука, 45
112.7 км
Гепареал капсули 538 мг №30
Зандра Лайфсайєнсіз
687,86
Економія при броні: -111,05 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 49 хв
Житомир, вул. Вітрука, 33
112.9 км
Гепареал капсули 538 мг №30
Зандра Лайфсайєнсіз
694,45
Економія при броні: -117,64 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 49 хв
Хмельницький, вул. Інститутська, 21/1
113.3 км
Гепареал капсули 538 мг №30
Зандра Лайфсайєнсіз
689,78
Економія при броні: -84,90 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 49 хв
Житомир, вул. Качинського Леха, 5/1
113.5 км
Гепареал капсули 538 мг №30
Зандра Лайфсайєнсіз
688,00
Економія при броні: -106,83 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Житомир, вул. Тена Бориса, 2-А
113.8 км
Гепареал капсули 538 мг №30
Зандра Лайфсайєнсіз
665,43
Економія при броні: -88,74 грн