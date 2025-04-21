Миколаїв (адресу не вказано)
Доступно в 39 аптеках у Миколаїв
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Миколаїв, пров. Корабелів, 2
2.7 км
Гепареал капсули 538 мг №30
Зандра Лайфсайєнсіз
698,77
Економія при броні: -117,50 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Миколаїв, вул. Логінова Євгенія, 38
2.9 км
Гепареал капсули 538 мг №30
Зандра Лайфсайєнсіз
718,11
Економія при броні: -38,02 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Миколаїв, вул. Озерна, 13-Г
3.4 км
Гепареал капсули 538 мг №30
Зандра Лайфсайєнсіз
705,76
Економія при броні: -25,38 грн
Аптека ніжних цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Миколаїв, вул. 8-го Березня, 79-Б
3.5 км
Гепареал капсули 538 мг №30
Зандра Лайфсайєнсіз
634,67
Економія при броні: -20,51 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/2
3.5 км
Гепареал капсули 538 мг №30
Зандра Лайфсайєнсіз
720,01
Економія при броні: -39,86 грн
Фармакопійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Миколаїв, просп. Центральний, 69
3.5 км
Гепареал капсули 538 мг №30
Зандра Лайфсайєнсіз
718,41
Економія при броні: -39,00 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 18:30
Миколаїв, вул. Рюміна, 21/3
3.6 км
Гепареал капсули 538 мг №30
Зандра Лайфсайєнсіз
706,37
Економія при броні: -91,68 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Миколаїв, вул. Алмазова Олекси Генерала, 31/6
3.6 км
Гепареал капсули 538 мг №30
Зандра Лайфсайєнсіз
717,87
Економія при броні: -38,20 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Миколаїв, просп. Центральний, 66
3.6 км
Гепареал капсули 538 мг №30
Зандра Лайфсайєнсіз
714,95
Економія при броні: -34,63 грн
Медпрепарати
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Миколаїв, вул. Покровського Андрія, 31
3.6 км
Гепареал капсули 538 мг №30
Зандра Лайфсайєнсіз
707,39
Економія при броні: -27,86 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Миколаїв, просп. Центральний, 23
3.7 км
Гепареал капсули 538 мг №30
Зандра Лайфсайєнсіз
684,96
Економія при броні: -70,27 грн
Фармакопійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Миколаїв, просп. Центральний, 23/12
3.7 км
Гепареал капсули 538 мг №30
Зандра Лайфсайєнсіз
701,08
Економія при броні: -86,39 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Миколаїв, просп. Центральний, 26-Д
3.7 км
Гепареал капсули 538 мг №30
Зандра Лайфсайєнсіз
684,16
Економія при броні: -69,47 грн
Медпрепарати
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Миколаїв, вул. Скоропадського Павла, 56
3.8 км
Гепареал капсули 538 мг №30
Зандра Лайфсайєнсіз
712,46
Економія при броні: -32,57 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Миколаїв, вул. Скоропадського Павла, 58-А
3.8 км
Гепареал капсули 538 мг №30
Зандра Лайфсайєнсіз
710,07
Економія при броні: -29,93 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Миколаїв, просп. Центральний, 8
3.9 км
Гепареал капсули 538 мг №30
Зандра Лайфсайєнсіз
683,77
Економія при броні: -26,17 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Миколаїв, вул. 3-я Слобідська, 50/1
4.1 км
Гепареал капсули 538 мг №30
Зандра Лайфсайєнсіз
696,26
Економія при броні: -114,70 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Миколаїв, вул. Аркасівська, 19
4.1 км
Гепареал капсули 538 мг №30
Зандра Лайфсайєнсіз
695,55
Економія при броні: -32,03 грн
Медпрепарати
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Миколаїв, вул. 3-я Слобідська, 50/2
4.1 км
Гепареал капсули 538 мг №30
Зандра Лайфсайєнсіз
688,60
Економія при броні: -107,04 грн
Медпрепарати
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Миколаїв, просп. Богоявленський, 35-А
4.3 км
Гепареал капсули 538 мг №30
Зандра Лайфсайєнсіз
725,89
Економія при броні: -45,71 грн