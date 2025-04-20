Львів (адресу не вказано)
Доступно в 27 аптеках у Львів
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
0.4 км
Гепареал капсули 538 мг №30
Зандра Лайфсайєнсіз
654,45
Економія при броні: -39,83 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 80
0.8 км
Гепареал капсули 538 мг №30
Зандра Лайфсайєнсіз
708,98
Економія при броні: -105,81 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 102
1.0 км
Гепареал капсули 538 мг №30
Зандра Лайфсайєнсіз
647,92
Економія при броні: -68,41 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Хмельницького Богдана, 10
1.1 км
Гепареал капсули 538 мг №30
Зандра Лайфсайєнсіз
699,17
Економія при броні: -89,62 грн
Аптека низьких цін
Львів, вул. Федьковича, 21
1.2 км
Гепареал капсули 538 мг №30
Зандра Лайфсайєнсіз
697,98
Економія при броні: -118,03 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Зелена, 1
1.4 км
Гепареал капсули 538 мг №30
Зандра Лайфсайєнсіз
725,28
Економія при броні: -38,27 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Франка Івана, 84
1.5 км
Гепареал капсули 538 мг №30
Зандра Лайфсайєнсіз
714,28
Економія при броні: -27,47 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Гайдамацька, 18
1.8 км
Гепареал капсули 538 мг №30
Зандра Лайфсайєнсіз
714,88
Економія при броні: -27,89 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Левицького Кості, 41
1.8 км
Гепареал капсули 538 мг №30
Зандра Лайфсайєнсіз
323,12
Економія при броні: -18,49 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Сковороди Григорія, 18
2.3 км
Гепареал капсули 538 мг №30
Зандра Лайфсайєнсіз
705,58
Економія при броні: -110,51 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 101
2.9 км
Гепареал капсули 538 мг №30
Зандра Лайфсайєнсіз
711,76
Економія при броні: -24,60 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Низинна, 2
3.4 км
Гепареал капсули 538 мг №30
Зандра Лайфсайєнсіз
697,52
Економія при броні: -87,63 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Володимира Великого, 105-А
3.6 км
Гепареал капсули 538 мг №30
Зандра Лайфсайєнсіз
722,03
Економія при броні: -35,43 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Мазепи Гетьмана, 12
3.6 км
Гепареал капсули 538 мг №30
Зандра Лайфсайєнсіз
702,46
Економія при броні: -114,46 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Княгині Ольги, 69-А
3.8 км
Гепареал капсули 538 мг №30
Зандра Лайфсайєнсіз
692,69
Економія при броні: -80,72 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Виговського Івана, 29-А
4.0 км
Гепареал капсули 538 мг №30
Зандра Лайфсайєнсіз
703,73
Економія при броні: -92,08 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Наукова, 43-А
4.3 км
Гепареал капсули 538 мг №30
Зандра Лайфсайєнсіз
723,49
Економія при броні: -36,48 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Наукова, 51
4.4 км
Гепареал капсули 538 мг №30
Зандра Лайфсайєнсіз
721,49
Економія при броні: -34,29 грн
Пульс
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Львів, вул. Чукаріна, 1
5.0 км
Гепареал капсули 538 мг №30
Зандра Лайфсайєнсіз
Пульс
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Львів, просп. Червоної Калини, 49
5.0 км
Гепареал капсули 538 мг №30
Зандра Лайфсайєнсіз