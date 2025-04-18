Київ (адресу не вказано)
Доступно в 125 аптеках у Київ
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 10
1.2 км
Гепареал капсули 538 мг №30
Зандра Лайфсайєнсіз
694,94
Економія при броні: -126,97 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Шевченка Тараса / Пирогова, 26/4
1.3 км
Гепареал капсули 538 мг №30
Зандра Лайфсайєнсіз
326,48
Економія при броні: -47,10 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Київ, вул. Мечникова, 10/2
1.7 км
Гепареал капсули 538 мг №30
Зандра Лайфсайєнсіз
633,60
Економія при броні: -22,22 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Межигірська / Спаська, 3/7
1.7 км
Гепареал капсули 538 мг №30
Зандра Лайфсайєнсіз
321,75
Економія при броні: -12,44 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Нижній Вал, 23
1.9 км
Гепареал капсули 538 мг №30
Зандра Лайфсайєнсіз
701,17
Економія при броні: -21,74 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Саксаганського, 117
2.0 км
Гепареал капсули 538 мг №30
Зандра Лайфсайєнсіз
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Костянтинівська, 25
2.1 км
Гепареал капсули 538 мг №30
Зандра Лайфсайєнсіз
709,60
Економія при броні: -30,17 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 72
2.2 км
Гепареал капсули 538 мг №30
Зандра Лайфсайєнсіз
724,51
Економія при броні: -45,05 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Гусовського, 8/10
2.3 км
Гепареал капсули 538 мг №30
Зандра Лайфсайєнсіз
701,61
Економія при броні: -107,13 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Дмитрівська (Шевченківський), 58-А
2.4 км
Гепареал капсули 538 мг №30
Зандра Лайфсайєнсіз
718,25
Економія при броні: -38,67 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Князів Острозьких, 46/2
2.6 км
Гепареал капсули 538 мг №30
Зандра Лайфсайєнсіз
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Київ, пл. Вокзальна, 1
2.7 км
Гепареал капсули 538 мг №30
Зандра Лайфсайєнсіз
681,85
Економія при броні: -100,31 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Київ, вул. Межигірська, 56
2.8 км
Гепареал капсули 538 мг №30
Зандра Лайфсайєнсіз
699,83
Економія при броні: -40,57 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Київ, вул. Коперника, 2-А
2.9 км
Гепареал капсули 538 мг №30
Зандра Лайфсайєнсіз
694,74
Економія при броні: -98,51 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 112
3.1 км
Гепареал капсули 538 мг №30
Зандра Лайфсайєнсіз
705,02
Економія при броні: -25,42 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Липківського Василя, 25
3.5 км
Гепареал капсули 538 мг №30
Зандра Лайфсайєнсіз
682,38
Економія при броні: -72,86 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Солом'янська, 33
4.1 км
Гепареал капсули 538 мг №30
Зандра Лайфсайєнсіз
699,05
Економія при броні: -79,98 грн
Аптека ніжних цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Німанська, 5
4.1 км
Гепареал капсули 538 мг №30
Зандра Лайфсайєнсіз
687,80
Економія при броні: -107,64 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Солом'янська, 14
4.4 км
Гепареал капсули 538 мг №30
Зандра Лайфсайєнсіз
710,58
Економія при броні: -30,53 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Верхогляда Андрія, 2-А
4.4 км
Гепареал капсули 538 мг №30
Зандра Лайфсайєнсіз