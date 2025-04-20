Кривий Ріг (адресу не вказано)
Доступно в 77 аптеках у Кривий Ріг
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.4 км
Гепареал капсули 538 мг №30
Зандра Лайфсайєнсіз
345,55
Економія при броні: -60,32 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.5 км
Гепареал капсули 538 мг №30
Зандра Лайфсайєнсіз
633,00
Економія при броні: -61,00 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, пл. Горького, 10
0.7 км
Гепареал капсули 538 мг №30
Зандра Лайфсайєнсіз
660,28
Економія при броні: -32,82 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Гетьманська, 82-А
0.8 км
Гепареал капсули 538 мг №30
Зандра Лайфсайєнсіз
690,57
Економія при броні: -120,11 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 10
0.8 км
Гепареал капсули 538 мг №30
Зандра Лайфсайєнсіз
646,20
Економія при броні: -18,82 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Героїв АТО, 39
0.9 км
Гепареал капсули 538 мг №30
Зандра Лайфсайєнсіз
693,28
Економія при броні: -65,19 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 17
1.0 км
Гепареал капсули 538 мг №30
Зандра Лайфсайєнсіз
688,86
Економія при броні: -61,48 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 9/71
1.0 км
Гепареал капсули 538 мг №30
Зандра Лайфсайєнсіз
719,50
Економія при броні: -127,38 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 29-Б
1.1 км
Гепареал капсули 538 мг №30
Зандра Лайфсайєнсіз
718,69
Економія при броні: -126,57 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Кривий Ріг, просп. Металургів, 24
1.2 км
Гепареал капсули 538 мг №30
Зандра Лайфсайєнсіз
646,27
Економія при броні: -54,15 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 33-Б
1.3 км
Гепареал капсули 538 мг №30
Зандра Лайфсайєнсіз
655,57
Економія при броні: -41,51 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 38
1.5 км
Гепареал капсули 538 мг №30
Зандра Лайфсайєнсіз
633,00
Економія при броні: -66,00 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 47
1.7 км
Гепареал капсули 538 мг №30
Зандра Лайфсайєнсіз
682,18
Економія при броні: -116,83 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Кривий Ріг, вул. Соборності, 34
1.8 км
Гепареал капсули 538 мг №30
Зандра Лайфсайєнсіз
702,54
Економія при броні: -131,81 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 38
1.8 км
Гепареал капсули 538 мг №30
Зандра Лайфсайєнсіз
633,00
Економія при броні: -61,00 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Кривий Ріг, просп. Центральний, 24
2.2 км
Гепареал капсули 538 мг №30
Зандра Лайфсайєнсіз
720,82
Економія при броні: -41,12 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 72
2.6 км
Гепареал капсули 538 мг №30
Зандра Лайфсайєнсіз
701,84
Економія при броні: -103,46 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Криворіжсталі, 18
2.7 км
Гепареал капсули 538 мг №30
Зандра Лайфсайєнсіз
711,23
Економія при броні: -31,28 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Гірничих Інженерів, 1
3.0 км
Гепареал капсули 538 мг №30
Зандра Лайфсайєнсіз
687,81
Економія при броні: -131,90 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Поштовий, 48
3.0 км
Гепареал капсули 538 мг №30
Зандра Лайфсайєнсіз
695,00
Економія при броні: -139,09 грн