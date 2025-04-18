Харків (адресу не вказано)
Доступно в 55 аптеках у Харків
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
0.8 км
Гепареал капсули 538 мг №30
Зандра Лайфсайєнсіз
683,83
Економія при броні: -101,03 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
0.9 км
Гепареал капсули 538 мг №30
Зандра Лайфсайєнсіз
686,28
Економія при броні: -84,90 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
1.1 км
Гепареал капсули 538 мг №30
Зандра Лайфсайєнсіз
698,82
Економія при броні: -117,07 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67
1.3 км
Гепареал капсули 538 мг №30
Зандра Лайфсайєнсіз
345,38
Економія при броні: -48,47 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
1.3 км
Гепареал капсули 538 мг №30
Зандра Лайфсайєнсіз
312,78
Економія при броні: -15,86 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
1.9 км
Гепареал капсули 538 мг №30
Зандра Лайфсайєнсіз
684,14
Економія при броні: -123,43 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Харків, пров. Пискунівський, 4-А
1.9 км
Гепареал капсули 538 мг №30
Зандра Лайфсайєнсіз
648,28
Економія при броні: -87,57 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Харків, вул. Сумська, 71
2.2 км
Гепареал капсули 538 мг №30
Зандра Лайфсайєнсіз
606,77
Економія при броні: -22,10 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Харків, вул. Космічна, 23
3.3 км
Гепареал капсули 538 мг №30
Зандра Лайфсайєнсіз
655,45
Економія при броні: -96,71 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Науки, 17
3.3 км
Гепареал капсули 538 мг №30
Зандра Лайфсайєнсіз
298,82
Економія при броні: -25,86 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Науки, 23
3.6 км
Гепареал капсули 538 мг №30
Зандра Лайфсайєнсіз
714,72
Економія при броні: -35,20 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Науки, 27
4.4 км
Гепареал капсули 538 мг №30
Зандра Лайфсайєнсіз
297,46
Економія при броні: -17,94 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, пров. Расторгуївський, 2
4.5 км
Гепареал капсули 538 мг №30
Зандра Лайфсайєнсіз
697,55
Економія при броні: -43,08 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Харків, просп. Аерокосмічний, 167
4.7 км
Гепареал капсули 538 мг №30
Зандра Лайфсайєнсіз
702,86
Економія при броні: -137,55 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. 23-го Серпня, 67-А
4.7 км
Гепареал капсули 538 мг №30
Зандра Лайфсайєнсіз
722,13
Економія при броні: -42,09 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 148/2
4.8 км
Гепареал капсули 538 мг №30
Зандра Лайфсайєнсіз
692,54
Економія при броні: -111,13 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 148/2
5.0 км
Гепареал капсули 538 мг №30
Зандра Лайфсайєнсіз
621,99
Економія при броні: -40,58 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, просп. Аерокосмічний, 179
5.1 км
Гепареал капсули 538 мг №30
Зандра Лайфсайєнсіз
710,56
Економія при броні: -145,36 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, просп. Ювілейний, 32/186
5.1 км
Гепареал капсули 538 мг №30
Зандра Лайфсайєнсіз
704,87
Економія при броні: -25,08 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, просп. Аерокосмічний, 181-Б
5.2 км
Гепареал капсули 538 мг №30
Зандра Лайфсайєнсіз
613,30
Економія при броні: -48,10 грн