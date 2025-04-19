Дніпро (адресу не вказано)
Доступно в 86 аптеках у Дніпро
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Каменська, 40
0.6 км
Гепареал капсули 538 мг №30
Зандра Лайфсайєнсіз
702,58
Економія при броні: -31,95 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Каменська, 40-Д
0.6 км
Гепареал капсули 538 мг №30
Зандра Лайфсайєнсіз
715,11
Економія при броні: -44,48 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Галицького Данила, 25
1.6 км
Гепареал капсули 538 мг №30
Зандра Лайфсайєнсіз
628,77
Економія при броні: -38,83 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Робоча, 152
3.3 км
Гепареал капсули 538 мг №30
Зандра Лайфсайєнсіз
705,84
Економія при броні: -48,24 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 11
3.3 км
Гепареал капсули 538 мг №30
Зандра Лайфсайєнсіз
639,89
Економія при броні: -37,02 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 67
3.3 км
Гепареал капсули 538 мг №30
Зандра Лайфсайєнсіз
650,94
Економія при броні: -36,03 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 79-А
3.4 км
Гепареал капсули 538 мг №30
Зандра Лайфсайєнсіз
630,03
Економія при броні: -37,01 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 168
3.4 км
Гепареал капсули 538 мг №30
Зандра Лайфсайєнсіз
605,84
Економія при броні: -32,72 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 36
3.4 км
Гепареал капсули 538 мг №30
Зандра Лайфсайєнсіз
695,80
Економія при броні: -38,20 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 40
3.5 км
Гепареал капсули 538 мг №30
Зандра Лайфсайєнсіз
706,30
Економія при броні: -48,70 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 95
3.6 км
Гепареал капсули 538 мг №30
Зандра Лайфсайєнсіз
296,52
Економія при броні: -11,96 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 2
3.8 км
Гепареал капсули 538 мг №30
Зандра Лайфсайєнсіз
705,75
Економія при броні: -35,12 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Метробудівська, 12/5
4.0 км
Гепареал капсули 538 мг №30
Зандра Лайфсайєнсіз
707,63
Економія при броні: -37,00 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, пл. Вокзальна, 1
4.3 км
Гепареал капсули 538 мг №30
Зандра Лайфсайєнсіз
689,52
Економія при броні: -35,80 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, пров. Парусний, 18-Л
4.4 км
Гепареал капсули 538 мг №30
Зандра Лайфсайєнсіз
686,68
Економія при броні: -29,08 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 123/2
4.4 км
Гепареал капсули 538 мг №30
Зандра Лайфсайєнсіз
594,49
Економія при броні: -21,37 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Привокзальна, 3
4.6 км
Гепареал капсули 538 мг №30
Зандра Лайфсайєнсіз
700,76
Економія при броні: -30,13 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Незалежності, 27
4.6 км
Гепареал капсули 538 мг №30
Зандра Лайфсайєнсіз
595,88
Економія при броні: -23,85 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Дніпро, вул. Пастера, 2
4.6 км
Гепареал капсули 538 мг №30
Зандра Лайфсайєнсіз
635,07
Економія при броні: -30,21 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, пл. Старомостова, 3-Д
4.7 км
Гепареал капсули 538 мг №30
Зандра Лайфсайєнсіз
647,49
Економія при броні: -35,66 грн