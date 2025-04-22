Київ
Про товар
Ціни
Діагнози
Гепареал (Hepareal)
Гепареал (Hepareal)
Чернігів
(адресу не вказано)
Змінити
Шукати на карті
Сортування за:
За відстанню
Фільтр
В містах поряд
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 21 хв
Нові Петрівці, вул. Свято-Покровська, 218-А
113.5 км
Гепареал капсули 538 мг №30
Зандра Лайфсайєнсіз
701,25
Економія при броні:
-21,22 грн
680,03
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 21 хв
Бровари, вул. Симоненка Василя, 107
114.0 км
Гепареал капсули 538 мг №30
Зандра Лайфсайєнсіз
629,39
Економія при броні:
-25,60 грн
603,79
грн
Забронювати
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється за 21 хв
Бровари, вул. Чорних Запорожців, 68
114.0 км
Гепареал капсули 538 мг №30
Зандра Лайфсайєнсіз
622,87
Економія при броні:
-19,72 грн
603,15
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 21 хв
Бровари, вул. Чорних Запорожців, 67/2
114.0 км
Гепареал капсули 538 мг №30
Зандра Лайфсайєнсіз
697,32
Економія при броні:
-94,24 грн
603,08
грн
Забронювати
Аптека
Зачинено
Відчиняється за 21 хв
Бровари, вул. Чорних Запорожців, 54
114.1 км
Гепареал капсули 538 мг №30
Зандра Лайфсайєнсіз
594,00
Економія при броні:
-53,00 грн
541,00
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 21 хв
Бровари, бульв. Незалежності, 7
114.7 км
Гепареал капсули 538 мг №30
Зандра Лайфсайєнсіз
592,08
Економія при броні:
-31,14 грн
560,94
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 21 хв
Бровари, вул. Чорновола В'ячеслава, 2-А
114.7 км
Гепареал капсули 538 мг №30
Зандра Лайфсайєнсіз
561,73
Економія при броні:
-19,63 грн
542,10
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 21 хв
Вишгород, вул. Шолуденка, 1-А
115.5 км
Гепареал капсули 538 мг №30
Зандра Лайфсайєнсіз
722,47
Економія при броні:
-159,40 грн
563,07
грн
Забронювати
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється за 21 хв
Вишгород, перех. Мазепи Івана / Шолуденка, 13/9
115.5 км
Гепареал капсули 538 мг №30
Зандра Лайфсайєнсіз
624,98
Економія при броні:
-61,90 грн
563,08
грн
Забронювати
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється за 21 хв
Бровари, вул. Грушевського Михайла, 3
115.7 км
Гепареал капсули 538 мг №30
Зандра Лайфсайєнсіз
716,44
Економія при броні:
-36,32 грн
680,12
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 21 хв
Київ, вул. Бальзака Оноре, 87/1
117.6 км
Гепареал капсули 538 мг №30
Зандра Лайфсайєнсіз
657,53
Економія при броні:
-32,38 грн
625,15
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 21 хв
Київ, вул. Бальзака Оноре, 80
118.1 км
Гепареал капсули 538 мг №30
Зандра Лайфсайєнсіз
698,17
Економія при броні:
-106,83 грн
591,34
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 21 хв
Київ, вул. Лісківська, 12/1
118.4 км
Гепареал капсули 538 мг №30
Зандра Лайфсайєнсіз
628,31
Економія при броні:
-48,78 грн
579,53
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 21 хв
Київ, вул. Закревського Миколи, 59/1
119.0 км
Гепареал капсули 538 мг №30
Зандра Лайфсайєнсіз
305,02
Економія при броні:
-14,47 грн
290,56
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 21 хв
Київ, вул. Лифаря Сержа, 13
119.3 км
Гепареал капсули 538 мг №30
Зандра Лайфсайєнсіз
714,06
Економія при броні:
-33,81 грн
680,25
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 21 хв
Київ, просп. Червоної Калини, 26
119.8 км
Гепареал капсули 538 мг №30
Зандра Лайфсайєнсіз
693,59
Економія при броні:
-68,57 грн
625,02
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 21 хв
Київ, вул. Рейгана Рональда, 24/9
120.1 км
Гепареал капсули 538 мг №30
Зандра Лайфсайєнсіз
711,34
Економія при броні:
-30,96 грн
680,38
грн
Забронювати
Аптека ніжних цін
Зачинено
Відчиняється за 21 хв
Київ, просп. Івасюка Володимира, 65
120.8 км
Гепареал капсули 538 мг №30
Зандра Лайфсайєнсіз
311,18
Економія при броні:
-18,64 грн
292,54
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 21 хв
Київ, вул. Героїв Дніпра, 67-А
121.3 км
Гепареал капсули 538 мг №30
Зандра Лайфсайєнсіз
696,26
Економія при броні:
-114,75 грн
581,51
грн
Забронювати
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється за 21 хв
Київ, вул. Героїв Дніпра, 32
121.7 км
Гепареал капсули 538 мг №30
Зандра Лайфсайєнсіз
717,68
Економія при броні:
-137,86 грн
579,82
грн
Забронювати
Показати більше
Головна
Каталог
Кошик
Обране
Меню