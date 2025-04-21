Динамін форте (Dynamyn forte)
Вінниця (адресу не вказано)
Доступно в 63 аптеках у Вінниця
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, вул. Замостянська, 34-А
0.1 км
Динамін Форте капсули 870 мг №20
Зандра Лайфсайєнсіз
486,16
Економія при броні: -52,46 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 24 хв
Вінниця, вул. Замостянська, 34-А
0.1 км
Динамін Форте капсули 870 мг №20
Зандра Лайфсайєнсіз
592,30 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється за 24 хв
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Динамін Форте капсули 870 мг №20
Зандра Лайфсайєнсіз
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Динамін Форте капсули 870 мг №20
Зандра Лайфсайєнсіз
592,30 грн
Ощад аптека
Відчинено
Зачиняється за 24 хв
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
Динамін Форте капсули 870 мг №20
Зандра Лайфсайєнсіз
592,30 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Динамін Форте капсули 870 мг №20
Зандра Лайфсайєнсіз
465,80
Економія при броні: -32,10 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 56/27
0.3 км
Динамін Форте капсули 870 мг №20
Зандра Лайфсайєнсіз
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 56/27
0.3 км
Динамін Форте капсули 870 мг №20
Зандра Лайфсайєнсіз
465,50
Економія при броні: -31,47 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Тимирязева, 19/48
0.3 км
Динамін Форте капсули 870 мг №20
Зандра Лайфсайєнсіз
592,30 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 70
0.4 км
Динамін Форте капсули 870 мг №20
Зандра Лайфсайєнсіз
614,90
Економія при броні: -87,70 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 30
0.5 км
Динамін Форте капсули 870 мг №20
Зандра Лайфсайєнсіз
619,41
Економія при броні: -28,48 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Вінниця, просп. Коцюбинського, 11-А
0.5 км
Динамін Форте капсули 870 мг №20
Зандра Лайфсайєнсіз
592,30 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Пікуса Євгенія, 9/12
0.8 км
Динамін Форте капсули 870 мг №20
Зандра Лайфсайєнсіз
592,30 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 5
0.9 км
Динамін Форте капсули 870 мг №20
Зандра Лайфсайєнсіз
592,30 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Вінниця, просп. Коцюбинського, 5
0.9 км
Динамін Форте капсули 870 мг №20
Зандра Лайфсайєнсіз
592,30 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється за 24 хв
Вінниця, вул. Замостянська, 14
0.9 км
Динамін Форте капсули 870 мг №20
Зандра Лайфсайєнсіз
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 4
0.9 км
Динамін Форте капсули 870 мг №20
Зандра Лайфсайєнсіз
592,30 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, вул. Замостянська, 12
1.0 км
Динамін Форте капсули 870 мг №20
Зандра Лайфсайєнсіз
592,30 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Вінниця, пл. Привокзальна, 1
1.1 км
Динамін Форте капсули 870 мг №20
Зандра Лайфсайєнсіз
592,30 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, вул. Стрілецька, 1
1.4 км
Динамін Форте капсули 870 мг №20
Зандра Лайфсайєнсіз
592,30 грн