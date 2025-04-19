Динамін форте (Dynamyn forte)
Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 152 аптеках у Одеса
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Грушевського Михайла, 52
0.5 км
Динамін Форте капсули 870 мг №20
Зандра Лайфсайєнсіз
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Розкидайлівська, 67
1.2 км
Динамін Форте капсули 870 мг №20
Зандра Лайфсайєнсіз
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Праведників миру, 23
1.5 км
Динамін Форте капсули 870 мг №20
Зандра Лайфсайєнсіз
629,83
Економія при броні: -39,27 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Скісна, 55-А
2.5 км
Динамін Форте капсули 870 мг №20
Зандра Лайфсайєнсіз
593,52
Економія при броні: -21,35 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Новосельського / Торгова, 54/38
2.6 км
Динамін Форте капсули 870 мг №20
Зандра Лайфсайєнсіз
592,30 грн
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Старопортофранківська, 67/69
2.6 км
Динамін Форте капсули 870 мг №20
Зандра Лайфсайєнсіз
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Ніжинська, 29
2.7 км
Динамін Форте капсули 870 мг №20
Зандра Лайфсайєнсіз
551,04
Економія при броні: -50,27 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Садіковська, 25
2.7 км
Динамін Форте капсули 870 мг №20
Зандра Лайфсайєнсіз
609,60
Економія при броні: -82,70 грн
Аптека нц
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Змієнка Всеволода, 28
2.9 км
Динамін Форте капсули 870 мг №20
Зандра Лайфсайєнсіз
592,30 грн
Аптека ніжних цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Муратової Кіри, 21
2.9 км
Динамін Форте капсули 870 мг №20
Зандра Лайфсайєнсіз
593,57
Економія при броні: -98,09 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
2.9 км
Динамін Форте капсули 870 мг №20
Зандра Лайфсайєнсіз
260,60
Економія при броні: -10,21 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
2.9 км
Динамін Форте капсули 870 мг №20
Зандра Лайфсайєнсіз
609,60
Економія при броні: -82,70 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Старопортофранківська, 97
2.9 км
Динамін Форте капсули 870 мг №20
Зандра Лайфсайєнсіз
300,75
Економія при броні: -33,68 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Прохоровська, 37
3.0 км
Динамін Форте капсули 870 мг №20
Зандра Лайфсайєнсіз
601,02
Економія при броні: -32,08 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Степова, 28
3.1 км
Динамін Форте капсули 870 мг №20
Зандра Лайфсайєнсіз
621,87
Економія при броні: -31,13 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Степова, 17
3.1 км
Динамін Форте капсули 870 мг №20
Зандра Лайфсайєнсіз
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. М'ясоєдівська, 25
3.3 км
Динамін Форте капсули 870 мг №20
Зандра Лайфсайєнсіз
592,30 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. М'ясоєдівська, 30
3.3 км
Динамін Форте капсули 870 мг №20
Зандра Лайфсайєнсіз
622,90
Економія при броні: -96,00 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Тираспольська (Приморський), 1
3.3 км
Динамін Форте капсули 870 мг №20
Зандра Лайфсайєнсіз
534,48
Економія при броні: -29,47 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Степова, 29
3.4 км
Динамін Форте капсули 870 мг №20
Зандра Лайфсайєнсіз
624,03
Економія при броні: -162,39 грн