Динамін форте (Dynamyn forte)
Миколаїв (адресу не вказано)
Доступно в 80 аптеках у Миколаїв
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Миколаїв, пров. Корабелів, 2
2.7 км
Динамін Форте капсули 870 мг №20
Зандра Лайфсайєнсіз
619,58
Економія при броні: -114,36 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Миколаїв, вул. Логінова Євгенія, 13
2.9 км
Динамін Форте капсули 870 мг №20
Зандра Лайфсайєнсіз
592,30 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Миколаїв, вул. Логінова Євгенія, 38
2.9 км
Динамін Форте капсули 870 мг №20
Зандра Лайфсайєнсіз
623,60
Економія при броні: -33,01 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Миколаїв, вул. Курортна, 8
3.1 км
Динамін Форте капсули 870 мг №20
Зандра Лайфсайєнсіз
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Миколаїв, вул. Курортна, 1/3
3.4 км
Динамін Форте капсули 870 мг №20
Зандра Лайфсайєнсіз
592,30 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Миколаїв, вул. Озерна, 13-Г
3.4 км
Динамін Форте капсули 870 мг №20
Зандра Лайфсайєнсіз
612,37
Економія при броні: -22,02 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Миколаїв, вул. Озерна, 2-Д
3.5 км
Динамін Форте капсули 870 мг №20
Зандра Лайфсайєнсіз
614,30
Економія при броні: -23,29 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Миколаїв, вул. Озерна, 13/2
3.5 км
Динамін Форте капсули 870 мг №20
Зандра Лайфсайєнсіз
592,30 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Миколаїв, вул. Озерна, 11/2
3.5 км
Динамін Форте капсули 870 мг №20
Зандра Лайфсайєнсіз
592,30 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Миколаїв, вул. Рюміна, 21/1
3.5 км
Динамін Форте капсули 870 мг №20
Зандра Лайфсайєнсіз
622,90
Економія при броні: -82,60 грн
Аптека ніжних цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Миколаїв, вул. 8-го Березня, 79-Б
3.5 км
Динамін Форте капсули 870 мг №20
Зандра Лайфсайєнсіз
271,32
Економія при броні: -8,77 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/5
3.5 км
Динамін Форте капсули 870 мг №20
Зандра Лайфсайєнсіз
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/2
3.5 км
Динамін Форте капсули 870 мг №20
Зандра Лайфсайєнсіз
605,31
Економія при броні: -130,53 грн
Фармакопійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Миколаїв, просп. Центральний, 69
3.5 км
Динамін Форте капсули 870 мг №20
Зандра Лайфсайєнсіз
592,30 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 18:30
Миколаїв, вул. Рюміна, 21/3
3.6 км
Динамін Форте капсули 870 мг №20
Зандра Лайфсайєнсіз
611,14
Економія при броні: -86,03 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Миколаїв, вул. Бедзая Ігоря, 2-Б
3.6 км
Динамін Форте капсули 870 мг №20
Зандра Лайфсайєнсіз
592,30 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Миколаїв, вул. Алмазова Олекси Генерала, 31/6
3.6 км
Динамін Форте капсули 870 мг №20
Зандра Лайфсайєнсіз
624,02
Економія при броні: -33,20 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Миколаїв, просп. Центральний, 66
3.6 км
Динамін Форте капсули 870 мг №20
Зандра Лайфсайєнсіз
529,44
Економія при броні: -54,45 грн
Медпрепарати
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Миколаїв, вул. Покровського Андрія, 31
3.6 км
Динамін Форте капсули 870 мг №20
Зандра Лайфсайєнсіз
592,30 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Миколаїв, просп. Центральний, 27/11
3.6 км
Динамін Форте капсули 870 мг №20
Зандра Лайфсайєнсіз
561,60
Економія при броні: -21,30 грн