Динамін форте (Dynamyn forte)
Львів (адресу не вказано)
Доступно в 142 аптеках у Львів
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
0.4 км
Динамін Форте капсули 870 мг №20
Зандра Лайфсайєнсіз
611,20
Економія при броні: -85,23 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Клепарівська, 4
0.4 км
Динамін Форте капсули 870 мг №20
Зандра Лайфсайєнсіз
279,90
Економія при броні: -14,60 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 72
0.6 км
Динамін Форте капсули 870 мг №20
Зандра Лайфсайєнсіз
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Джерельна, 1
0.7 км
Динамін Форте капсули 870 мг №20
Зандра Лайфсайєнсіз
624,80
Економія при броні: -94,20 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 9
0.7 км
Динамін Форте капсули 870 мг №20
Зандра Лайфсайєнсіз
592,30 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 80
0.8 км
Динамін Форте капсули 870 мг №20
Зандра Лайфсайєнсіз
603,79
Економія при броні: -90,07 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 8
0.8 км
Динамін Форте капсули 870 мг №20
Зандра Лайфсайєнсіз
616,00
Економія при броні: -90,15 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 07:45
Львів, вул. Городоцька, 82
0.8 км
Динамін Форте капсули 870 мг №20
Зандра Лайфсайєнсіз
592,30 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Львів, просп. Свободи, 49
0.8 км
Динамін Форте капсули 870 мг №20
Зандра Лайфсайєнсіз
609,60
Економія при броні: -79,00 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, просп. Свободи, 49
0.8 км
Динамін Форте капсули 870 мг №20
Зандра Лайфсайєнсіз
624,80
Економія при броні: -94,20 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шевченка Тараса, 17
0.8 км
Динамін Форте капсули 870 мг №20
Зандра Лайфсайєнсіз
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Львів, пл. Міцкевича, 6/7
0.8 км
Динамін Форте капсули 870 мг №20
Зандра Лайфсайєнсіз
624,80
Економія при броні: -94,20 грн
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Київська, 9
0.9 км
Динамін Форте капсули 870 мг №20
Зандра Лайфсайєнсіз
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Куліша, 15
0.9 км
Динамін Форте капсули 870 мг №20
Зандра Лайфсайєнсіз
618,00
Економія при броні: -87,40 грн
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Бандери Степана, 71
0.9 км
Динамін Форте капсули 870 мг №20
Зандра Лайфсайєнсіз
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Русових, 1
0.9 км
Динамін Форте капсули 870 мг №20
Зандра Лайфсайєнсіз
624,80
Економія при броні: -94,20 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 102
1.0 км
Динамін Форте капсули 870 мг №20
Зандра Лайфсайєнсіз
604,82
Економія при броні: -116,72 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Міхновських, 18
1.0 км
Динамін Форте капсули 870 мг №20
Зандра Лайфсайєнсіз
609,60
Економія при броні: -79,00 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, пл. Кропивницького, 10
1.0 км
Динамін Форте капсули 870 мг №20
Зандра Лайфсайєнсіз
624,80
Економія при броні: -94,20 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 2-Б
1.0 км
Динамін Форте капсули 870 мг №20
Зандра Лайфсайєнсіз
312,40
Економія при броні: -47,10 грн