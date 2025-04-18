Динамін форте (Dynamyn forte)
Київ (адресу не вказано)
Доступно в 473 аптеках у Київ
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Київ, пл. Незалежності, 1
0.1 км
Динамін Форте капсули 870 мг №20
Зандра Лайфсайєнсіз
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Софіївська, 1/2
0.1 км
Динамін Форте капсули 870 мг №20
Зандра Лайфсайєнсіз
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
0.1 км
Динамін Форте капсули 870 мг №20
Зандра Лайфсайєнсіз
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
0.2 км
Динамін Форте капсули 870 мг №20
Зандра Лайфсайєнсіз
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 21
0.5 км
Динамін Форте капсули 870 мг №20
Зандра Лайфсайєнсіз
592,30 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
0.7 км
Динамін Форте капсули 870 мг №20
Зандра Лайфсайєнсіз
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Володимирська, 42
0.7 км
Динамін Форте капсули 870 мг №20
Зандра Лайфсайєнсіз
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Київ, перех. Ярославів Вал / Стрілецька, 20/15
0.9 км
Динамін Форте капсули 870 мг №20
Зандра Лайфсайєнсіз
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється за 41 хв
Київ, перех. Шевченко Тараса / Хрещатик, 2/54
0.9 км
Динамін Форте капсули 870 мг №20
Зандра Лайфсайєнсіз
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Хмельницького Богдана / Франко Івана, 31/27
1.1 км
Динамін Форте капсули 870 мг №20
Зандра Лайфсайєнсіз
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Сагайдачного Петра, 29
1.1 км
Динамін Форте капсули 870 мг №20
Зандра Лайфсайєнсіз
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 10
1.2 км
Динамін Форте капсули 870 мг №20
Зандра Лайфсайєнсіз
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 10
1.2 км
Динамін Форте капсули 870 мг №20
Зандра Лайфсайєнсіз
561,50
Економія при броні: -52,71 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 15
1.2 км
Динамін Форте капсули 870 мг №20
Зандра Лайфсайєнсіз
603,50
Економія при броні: -59,70 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Шевченка Тараса / Пирогова, 26/4
1.3 км
Динамін Форте капсули 870 мг №20
Зандра Лайфсайєнсіз
306,26
Економія при броні: -59,50 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 7
1.3 км
Динамін Форте капсули 870 мг №20
Зандра Лайфсайєнсіз
592,30 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 13
1.5 км
Динамін Форте капсули 870 мг №20
Зандра Лайфсайєнсіз
592,30 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 13
1.5 км
Динамін Форте капсули 870 мг №20
Зандра Лайфсайєнсіз
621,30
Економія при броні: -77,50 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Київ, вул. Мечникова, 10/2
1.7 км
Динамін Форте капсули 870 мг №20
Зандра Лайфсайєнсіз
522,79
Економія при броні: -20,74 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Межигірська / Спаська, 3/7
1.7 км
Динамін Форте капсули 870 мг №20
Зандра Лайфсайєнсіз
597,07
Економія при броні: -59,02 грн