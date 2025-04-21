Динамін форте (Dynamyn forte)
Кривий Ріг (адресу не вказано)
Доступно в 139 аптеках у Кривий Ріг
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.4 км
Динамін Форте капсули 870 мг №20
Зандра Лайфсайєнсіз
560,61
Економія при броні: -33,61 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.4 км
Динамін Форте капсули 870 мг №20
Зандра Лайфсайєнсіз
603,79
Економія при броні: -147,09 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.5 км
Динамін Форте капсули 870 мг №20
Зандра Лайфсайєнсіз
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.5 км
Динамін Форте капсули 870 мг №20
Зандра Лайфсайєнсіз
550,00
Економія при броні: -52,60 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, пл. Горького, 10
0.7 км
Динамін Форте капсули 870 мг №20
Зандра Лайфсайєнсіз
622,14
Економія при броні: -30,92 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Героїв-Підпільників, 1-Б
0.7 км
Динамін Форте капсули 870 мг №20
Зандра Лайфсайєнсіз
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Гетьманська, 82-А
0.8 км
Динамін Форте капсули 870 мг №20
Зандра Лайфсайєнсіз
599,77
Економія при броні: -143,07 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 10
0.8 км
Динамін Форте капсули 870 мг №20
Зандра Лайфсайєнсіз
603,58
Економія при броні: -79,26 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 18-Б
0.8 км
Динамін Форте капсули 870 мг №20
Зандра Лайфсайєнсіз
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Героїв АТО, 39
0.9 км
Динамін Форте капсули 870 мг №20
Зандра Лайфсайєнсіз
602,13
Економія при броні: -77,81 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 15
0.9 км
Динамін Форте капсули 870 мг №20
Зандра Лайфсайєнсіз
622,90
Економія при броні: -95,90 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 17
1.0 км
Динамін Форте капсули 870 мг №20
Зандра Лайфсайєнсіз
547,46
Економія при броні: -22,22 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 32-А
1.0 км
Динамін Форте капсули 870 мг №20
Зандра Лайфсайєнсіз
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 9/71
1.0 км
Динамін Форте капсули 870 мг №20
Зандра Лайфсайєнсіз
250,75
Економія при броні: -24,09 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 14
1.0 км
Динамін Форте капсули 870 мг №20
Зандра Лайфсайєнсіз
560,88
Економія при броні: -33,88 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 29-Б
1.1 км
Динамін Форте капсули 870 мг №20
Зандра Лайфсайєнсіз
559,26
Економія при броні: -34,77 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Кривий Ріг, просп. Металургів, 24
1.2 км
Динамін Форте капсули 870 мг №20
Зандра Лайфсайєнсіз
607,23
Економія при броні: -82,36 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 8
1.3 км
Динамін Форте капсули 870 мг №20
Зандра Лайфсайєнсіз
592,30 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 33-Б
1.3 км
Динамін Форте капсули 870 мг №20
Зандра Лайфсайєнсіз
630,62
Економія при броні: -39,93 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Бандери Степана, 8
1.4 км
Динамін Форте капсули 870 мг №20
Зандра Лайфсайєнсіз