Динамін форте (Dynamyn forte)
Харків (адресу не вказано)
Доступно в 191 аптеках у Харків
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 42
0.8 км
Динамін Форте капсули 870 мг №20
Зандра Лайфсайєнсіз
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
0.8 км
Динамін Форте капсули 870 мг №20
Зандра Лайфсайєнсіз
606,33
Економія при броні: -122,28 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 2-А
0.8 км
Динамін Форте капсули 870 мг №20
Зандра Лайфсайєнсіз
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, вул. Дарвіна, 1
0.9 км
Динамін Форте капсули 870 мг №20
Зандра Лайфсайєнсіз
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
0.9 км
Динамін Форте капсули 870 мг №20
Зандра Лайфсайєнсіз
593,76
Економія при броні: -104,53 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 41
0.9 км
Динамін Форте капсули 870 мг №20
Зандра Лайфсайєнсіз
624,80
Економія при броні: -86,30 грн
Перша аптека
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Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 20
1.0 км
Динамін Форте капсули 870 мг №20
Зандра Лайфсайєнсіз
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
1.1 км
Динамін Форте капсули 870 мг №20
Зандра Лайфсайєнсіз
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
1.1 км
Динамін Форте капсули 870 мг №20
Зандра Лайфсайєнсіз
592,30 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Молочна, 6
1.1 км
Динамін Форте капсули 870 мг №20
Зандра Лайфсайєнсіз
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
1.1 км
Динамін Форте капсули 870 мг №20
Зандра Лайфсайєнсіз
595,32
Економія при броні: -108,85 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Захисників України, 5/6
1.1 км
Динамін Форте капсули 870 мг №20
Зандра Лайфсайєнсіз
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Вернадського Академіка, 14
1.2 км
Динамін Форте капсули 870 мг №20
Зандра Лайфсайєнсіз
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67
1.3 км
Динамін Форте капсули 870 мг №20
Зандра Лайфсайєнсіз
592,30 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
1.3 км
Динамін Форте капсули 870 мг №20
Зандра Лайфсайєнсіз
566,73
Економія при броні: -89,85 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
1.3 км
Динамін Форте капсули 870 мг №20
Зандра Лайфсайєнсіз
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
1.3 км
Динамін Форте капсули 870 мг №20
Зандра Лайфсайєнсіз
Аптека низькі ціни №1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Ярослава Мудрого, 38
1.4 км
Динамін Форте капсули 870 мг №20
Зандра Лайфсайєнсіз
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється за 21 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 82
1.5 км
Динамін Форте капсули 870 мг №20
Зандра Лайфсайєнсіз
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Аерокосмічний, 26
1.5 км
Динамін Форте капсули 870 мг №20
Зандра Лайфсайєнсіз
592,30 грн