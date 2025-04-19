Динамін форте (Dynamyn forte)
Дніпро (адресу не вказано)
Доступно в 189 аптеках у Дніпро
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Каменська, 40
0.6 км
Динамін Форте капсули 870 мг №20
Зандра Лайфсайєнсіз
592,30 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Каменська, 40-Д
0.6 км
Динамін Форте капсули 870 мг №20
Зандра Лайфсайєнсіз
606,68
Економія при броні: -100,96 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Галицького Данила, 25
1.6 км
Динамін Форте капсули 870 мг №20
Зандра Лайфсайєнсіз
626,79
Економія при броні: -35,76 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Ближня, 31-Б
2.0 км
Динамін Форте капсули 870 мг №20
Зандра Лайфсайєнсіз
618,40
Економія при броні: -88,00 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Робоча, 152
3.3 км
Динамін Форте капсули 870 мг №20
Зандра Лайфсайєнсіз
625,85
Економія при броні: -120,79 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 11
3.3 км
Динамін Форте капсули 870 мг №20
Зандра Лайфсайєнсіз
623,61
Економія при броні: -33,13 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-К
3.3 км
Динамін Форте капсули 870 мг №20
Зандра Лайфсайєнсіз
622,90
Економія при броні: -92,50 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 67
3.3 км
Динамін Форте капсули 870 мг №20
Зандра Лайфсайєнсіз
532,81
Економія при броні: -26,96 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 79-А
3.4 км
Динамін Форте капсули 870 мг №20
Зандра Лайфсайєнсіз
619,46
Економія при броні: -114,26 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 168
3.4 км
Динамін Форте капсули 870 мг №20
Зандра Лайфсайєнсіз
569,80
Економія при броні: -28,06 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 36
3.4 км
Динамін Форте капсули 870 мг №20
Зандра Лайфсайєнсіз
604,31
Економія при броні: -99,13 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 40
3.5 км
Динамін Форте капсули 870 мг №20
Зандра Лайфсайєнсіз
306,71
Економія при броні: -54,13 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 73-Д
3.5 км
Динамін Форте капсули 870 мг №20
Зандра Лайфсайєнсіз
263,90
Економія при броні: -7,88 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 85-А
3.6 км
Динамін Форте капсули 870 мг №20
Зандра Лайфсайєнсіз
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 95
3.6 км
Динамін Форте капсули 870 мг №20
Зандра Лайфсайєнсіз
562,60
Економія при броні: -19,97 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Дніпро, вул. Робоча, 178
3.6 км
Динамін Форте капсули 870 мг №20
Зандра Лайфсайєнсіз
592,30 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 18:00
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 1
3.7 км
Динамін Форте капсули 870 мг №20
Зандра Лайфсайєнсіз
558,67
Економія при броні: -46,94 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 2
3.8 км
Динамін Форте капсули 870 мг №20
Зандра Лайфсайєнсіз
601,04
Економія при броні: -89,31 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Метробудівська, 19
3.8 км
Динамін Форте капсули 870 мг №20
Зандра Лайфсайєнсіз
592,30 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 4
3.8 км
Динамін Форте капсули 870 мг №20
Зандра Лайфсайєнсіз