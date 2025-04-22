Динамін форте (Dynamyn forte)
Чернігів (адресу не вказано)
Доступно в 53 аптеках у Чернігів
Аптека
Зачинено
Відчиняється за 22 хв
Чернігів, просп. Миру, 45
0.1 км
Динамін Форте капсули 870 мг №20
Зандра Лайфсайєнсіз
622,20
Економія при броні: -95,00 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 22 хв
Чернігів, вул. П'ятницька, 50
0.3 км
Динамін Форте капсули 870 мг №20
Зандра Лайфсайєнсіз
613,90
Економія при броні: -86,70 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 22 хв
Чернігів, просп. Миру, 32
0.3 км
Динамін Форте капсули 870 мг №20
Зандра Лайфсайєнсіз
609,60
Економія при броні: -82,40 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 22 хв
Чернігів, просп. Миру, 35
0.3 км
Динамін Форте капсули 870 мг №20
Зандра Лайфсайєнсіз
622,27
Економія при броні: -146,30 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 22 хв
Чернігів, вул. Реміснича, 57
0.4 км
Динамін Форте капсули 870 мг №20
Зандра Лайфсайєнсіз
592,30 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється за 22 хв
Чернігів, просп. Миру, 35
0.4 км
Динамін Форте капсули 870 мг №20
Зандра Лайфсайєнсіз
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Чернігів, вул. Реміснича, 53
0.4 км
Динамін Форте капсули 870 мг №20
Зандра Лайфсайєнсіз
314,70
Економія при броні: -19,20 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється за 22 хв
Чернігів, просп. Миру, 28
0.4 км
Динамін Форте капсули 870 мг №20
Зандра Лайфсайєнсіз
Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 22 хв
Чернігів, просп. Миру, 50
0.5 км
Динамін Форте капсули 870 мг №20
Зандра Лайфсайєнсіз
592,30 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Динамін Форте капсули 870 мг №20
Зандра Лайфсайєнсіз
600,33
Економія при броні: -124,36 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється за 22 хв
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Динамін Форте капсули 870 мг №20
Зандра Лайфсайєнсіз
622,20
Економія при броні: -95,00 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 22 хв
Чернігів, просп. Перемоги, 93
0.6 км
Динамін Форте капсули 870 мг №20
Зандра Лайфсайєнсіз
590,61
Економія при броні: -114,22 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється за 22 хв
Чернігів, просп. Перемоги, 91
0.6 км
Динамін Форте капсули 870 мг №20
Зандра Лайфсайєнсіз
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 22 хв
Чернігів, просп. Перемоги, 73
0.6 км
Динамін Форте капсули 870 мг №20
Зандра Лайфсайєнсіз
592,30 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 22 хв
Чернігів, просп. Перемоги, 71
0.7 км
Динамін Форте капсули 870 мг №20
Зандра Лайфсайєнсіз
592,30 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється за 22 хв
Чернігів, просп. Перемоги, 104
0.7 км
Динамін Форте капсули 870 мг №20
Зандра Лайфсайєнсіз
521,40
Економія при броні: -20,29 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 22 хв
Чернігів, просп. Перемоги, 103
0.7 км
Динамін Форте капсули 870 мг №20
Зандра Лайфсайєнсіз
592,30 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 22 хв
Чернігів, вул. Національної Гвардії, 1
0.7 км
Динамін Форте капсули 870 мг №20
Зандра Лайфсайєнсіз
592,30 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 22 хв
Чернігів, просп. Миру, 89
0.8 км
Динамін Форте капсули 870 мг №20
Зандра Лайфсайєнсіз
592,30 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється за 22 хв
Чернігів, вул. Чорновола В'ячеслава, 15-А
0.9 км
Динамін Форте капсули 870 мг №20
Зандра Лайфсайєнсіз
611,53
Економія при броні: -20,91 грн