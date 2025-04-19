Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 145 аптеках у Одеса
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Грушевського Михайла, 52
0.5 км
Гепасіріл капсули №20
Lacte
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Праведників миру, 23
1.5 км
Гепасіріл капсули №20
Lacte
887,33
Економія при броні: -73,88 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Скісна, 55-А
2.5 км
Гепасіріл капсули №20
Lacte
874,76
Економія при броні: -29,91 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Новосельського / Торгова, 54/38
2.6 км
Гепасіріл капсули №20
Lacte
877,47
Економія при броні: -103,07 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Ніжинська, 25
2.7 км
Гепасіріл капсули №20
Lacte
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Ніжинська, 29
2.7 км
Гепасіріл капсули №20
Lacte
885,41
Економія при броні: -145,01 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Садіковська, 25
2.7 км
Гепасіріл капсули №20
Lacte
815,20 грн
Аптека нц
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Змієнка Всеволода, 28
2.9 км
Гепасіріл капсули №20
Lacte
815,20 грн
Аптека ніжних цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Муратової Кіри, 21
2.9 км
Гепасіріл капсули №20
Lacte
815,20 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
2.9 км
Гепасіріл капсули №20
Lacte
865,95
Економія при броні: -132,38 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
2.9 км
Гепасіріл капсули №20
Lacte
782,60
Економія при броні: -49,80 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Старопортофранківська, 97
2.9 км
Гепасіріл капсули №20
Lacte
871,85
Економія при броні: -58,62 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Прохоровська, 37
3.0 км
Гепасіріл капсули №20
Lacte
874,52
Економія при броні: -46,68 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Степова, 28
3.1 км
Гепасіріл капсули №20
Lacte
890,58
Економія при броні: -77,32 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Степова, 17
3.1 км
Гепасіріл капсули №20
Lacte
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, дорога Овідіопольська, 6
3.2 км
Гепасіріл капсули №20
Lacte
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. М'ясоєдівська, 25
3.3 км
Гепасіріл капсули №20
Lacte
815,20 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Тираспольська (Приморський), 1
3.3 км
Гепасіріл капсули №20
Lacte
871,94
Економія при броні: -132,80 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Тираспольська (Приморський), 1
3.4 км
Гепасіріл капсули №20
Lacte
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Ніжинська, 79
3.4 км
Гепасіріл капсули №20
Lacte
782,60
Економія при броні: -49,80 грн