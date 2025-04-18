Харків (адресу не вказано)
Доступно в 193 аптеках у Харків
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, вул. Руставелі Шота, 10
0.7 км
Гепасіріл капсули №20
Lacte
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 42
0.8 км
Гепасіріл капсули №20
Lacte
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
0.8 км
Гепасіріл капсули №20
Lacte
861,18
Економія при броні: -100,93 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 2-А
0.8 км
Гепасіріл капсули №20
Lacte
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 20
0.9 км
Гепасіріл капсули №20
Lacte
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
0.9 км
Гепасіріл капсули №20
Lacte
880,04
Економія при броні: -131,68 грн
Перша аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 20
1.0 км
Гепасіріл капсули №20
Lacte
Аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Конституції, 20
1.0 км
Гепасіріл капсули №20
Lacte
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
1.1 км
Гепасіріл капсули №20
Lacte
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
1.1 км
Гепасіріл капсули №20
Lacte
782,60
Економія при броні: -40,50 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Молочна, 6
1.1 км
Гепасіріл капсули №20
Lacte
Аптека низькі ціни №1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Малом'ясницька, 9/11
1.1 км
Гепасіріл капсули №20
Lacte
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
1.1 км
Гепасіріл капсули №20
Lacte
878,52
Економія при броні: -117,59 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Захисників України, 5/6
1.1 км
Гепасіріл капсули №20
Lacte
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Вернадського Академіка, 14
1.2 км
Гепасіріл капсули №20
Lacte
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Захисників України, 1
1.3 км
Гепасіріл капсули №20
Lacte
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Вернадського Академіка, 18
1.3 км
Гепасіріл капсули №20
Lacte
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67
1.3 км
Гепасіріл капсули №20
Lacte
884,24
Економія при броні: -130,13 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
1.3 км
Гепасіріл капсули №20
Lacte
438,37
Економія при броні: -61,62 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
1.3 км
Гепасіріл капсули №20
Lacte