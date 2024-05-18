Всі аптеки України
Дієтичні добавкиДієтичні добавки до продуктів харчування, що підтримують функції органів травленняДієтичні добавки для підтримання функції печінки, жовчовивідних шляхів і жовчного міхураАгепта®Ціни в аптеках

Агепта® таблетки сублінгвальні, №20 - Дніпро (Дніпропетровськ) (429402) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Доступно в 34 аптеках
Аптека шар@
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 07:30
Дніпро, вул. Каменська, 40
Всього: упаковка (1)
747,03
Економія: -38,14 грн
708,89 грн
Нє болєй
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Каменська, 40-Д
Всього: упаковка (18)
Наявність на 2024-05-20 - 19:00
728,20 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Галицького Данила, 25
Всього: упаковка (1)
756,14
Економія: -47,28 грн
708,86 грн
Нє болєй
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Робоча, 152
Всього: упаковка (18)
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
728,20 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 11
Всього: упаковка (18)
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
728,20 грн
Подорожник
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 07:30
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-К
Всього: упаковка (18)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
728,20 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Робоча, 67
Всього: упаковка (1)
807,82
Економія: -32,49 грн
775,33 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Робоча, 79-А
Всього: упаковка (1)
833,48
Економія: -57,85 грн
775,63 грн
Аптека шар@
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 07:30
Дніпро, вул. Велика Діївська, 36
Всього: упаковка (18)
Наявність на 2024-05-21 - 12:00
728,20 грн
Нє болєй
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 73-Д
Всього: упаковка (18)
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
728,20 грн
Аптека шар@
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Робоча, 95
Всього: упаковка (18)
Наявність на 2024-05-21 - 12:00
728,20 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 07:30
Дніпро, вул. Робоча, 178
Всього: упаковка (18)
Наявність на 2024-05-21 - 12:00
728,20 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Метробудівська, 19
Всього: упаковка (18)
Наявність на 2024-05-21 - 12:00
728,20 грн
Аптека копійка
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Метробудівська, 12/5
Всього: упаковка (1)
808,44
Економія: -66,56 грн
741,88 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 07:30
Дніпро, вул. 128-ї Бригади Тероборони, 2-Б
Всього: упаковка (18)
Наявність на 2024-05-21 - 12:00
728,20 грн
Нє болєй
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 125
Всього: упаковка (18)
Наявність на 2024-05-21 - 12:00
728,20 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, пл. Вокзальна, 1
Всього: упаковка (18)
Наявність на 2024-05-21 - 12:00
728,20 грн
Подорожник
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 07:30
Дніпро, пров. Парусний, 18-Б
Всього: упаковка (18)
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
728,20 грн
Аптека копійка
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, пров. Парусний, 18-Л
Всього: упаковка (1)
742,48
Економія: -35,02 грн
707,46 грн
Аптека копійка
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 07:30
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 123/2
Всього: упаковка (18)
Наявність на 2024-05-21 - 12:00
728,20 грн