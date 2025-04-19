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Краплі Заспокійливі (Drops Sedatives)
Краплі Заспокійливі (Drops Sedatives)
Одеса
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Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кропивницький, вул. Вокзальна, 37/16
254.7 км
Краплі "Заспокійливі" 30 мл №1
Красота та Здоров'я
56,00
Економія при броні:
-10,00 грн
46,00
грн
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Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Калнишевського Петра, 7
255.5 км
Краплі "Заспокійливі" 30 мл №1
Красота та Здоров'я
53,00
Економія при броні:
-9,00 грн
44,00
грн
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Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Сорочинська, 11
360.3 км
Краплі "Заспокійливі" 30 мл №1
Красота та Здоров'я
46,00
Економія при броні:
-2,00 грн
44,00
грн
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Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Сагайдачного Петра / Вишневецького Дмитра, 9/12
366.2 км
Краплі "Заспокійливі" 30 мл №1
Красота та Здоров'я
49,00
Економія при броні:
-5,00 грн
44,00
грн
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Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється за 57 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
368.8 км
Краплі "Заспокійливі" 30 мл №1
Красота та Здоров'я
53,00
Економія при броні:
-9,00 грн
44,00
грн
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Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Українця Володимира, 27-А
369.2 км
Краплі "Заспокійливі" 30 мл №1
Красота та Здоров'я
53,00
Економія при броні:
-9,00 грн
44,00
грн
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Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Українська, 57
369.8 км
Краплі "Заспокійливі" 30 мл №1
Красота та Здоров'я
46,00
Економія при броні:
-2,00 грн
44,00
грн
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Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кам'янське, бульв. Будівельників, 24-Г
374.5 км
Краплі "Заспокійливі" 30 мл №1
Красота та Здоров'я
58,00
Економія при броні:
-10,00 грн
48,00
грн
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Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, пл. Вокзальна, 1
393.2 км
Краплі "Заспокійливі" 30 мл №1
Красота та Здоров'я
53,00
Економія при броні:
-9,00 грн
44,00
грн
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Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Бажана Миколи, 3
435.5 км
Краплі "Заспокійливі" 30 мл №1
Красота та Здоров'я
44,00
грн
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Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Княжий Затон, 4
435.6 км
Краплі "Заспокійливі" 30 мл №1
Красота та Здоров'я
54,00
Економія при броні:
-9,00 грн
45,00
грн
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Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Каденюка Леоніда, 2/35
440.2 км
Краплі "Заспокійливі" 30 мл №1
Красота та Здоров'я
47,00
Економія при броні:
-2,00 грн
45,00
грн
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Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Бровари, вул. Чорних Запорожців, 54
448.6 км
Краплі "Заспокійливі" 30 мл №1
Красота та Здоров'я
44,00
грн
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Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Героїв Дніпра, 43-В
449.2 км
Краплі "Заспокійливі" 30 мл №1
Красота та Здоров'я
47,00
Економія при броні:
-2,00 грн
45,00
грн
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Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вишгород, вул. Шкільна, 73-Г
455.8 км
Краплі "Заспокійливі" 30 мл №1
Красота та Здоров'я
44,00
грн
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Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Токи, вул. Шевченка Тараса, 46
482.1 км
Краплі "Заспокійливі" 30 мл №1
Красота та Здоров'я
43,80
грн
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Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Тернопіль, вул. 15-го Квітня, 23
507.4 км
Краплі "Заспокійливі" 30 мл №1
Красота та Здоров'я
56,00
Економія при броні:
-10,00 грн
46,00
грн
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Домашня аптечка
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Святопетрівське, вул. Теплична, 32-А
434.2 км
Краплі "Заспокійливі" 30 мл №1
Красота та Здоров'я
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