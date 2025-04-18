Краплі Заспокійливі (Drops Sedatives)
Київ (адресу не вказано)
Доступно в 4 аптеках у Київ
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Каденюка Леоніда, 2/35
7.5 км
Краплі "Заспокійливі" 30 мл №1
Красота та Здоров'я
47,00
Економія при броні: -2,00 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Героїв Дніпра, 43-В
8.2 км
Краплі "Заспокійливі" 30 мл №1
Красота та Здоров'я
47,00
Економія при броні: -2,00 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Княжий Затон, 4
9.2 км
Краплі "Заспокійливі" 30 мл №1
Красота та Здоров'я
54,00
Економія при броні: -9,00 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Бажана Миколи, 3
10.8 км
Краплі "Заспокійливі" 30 мл №1
Красота та Здоров'я
В містах поряд
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вишгород, вул. Шкільна, 73-Г
14.9 км
Краплі "Заспокійливі" 30 мл №1
Красота та Здоров'я
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Бровари, вул. Чорних Запорожців, 54
20.8 км
Краплі "Заспокійливі" 30 мл №1
Красота та Здоров'я
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кропивницький, вул. Вокзальна, 37/16
248.7 км
Краплі "Заспокійливі" 30 мл №1
Красота та Здоров'я
56,00
Економія при броні: -10,00 грн
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:30
Токи, вул. Шевченка Тараса, 46
320.3 км
Краплі "Заспокійливі" 30 мл №1
Красота та Здоров'я
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Калнишевського Петра, 7
348.8 км
Краплі "Заспокійливі" 30 мл №1
Красота та Здоров'я
53,00
Економія при броні: -9,00 грн
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кам'янське, бульв. Будівельників, 24-Г
357.5 км
Краплі "Заспокійливі" 30 мл №1
Красота та Здоров'я
58,00
Економія при броні: -10,00 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Тернопіль, вул. 15-го Квітня, 23
362.2 км
Краплі "Заспокійливі" 30 мл №1
Красота та Здоров'я
56,00
Економія при броні: -10,00 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, пл. Вокзальна, 1
391.8 км
Краплі "Заспокійливі" 30 мл №1
Красота та Здоров'я
53,00
Економія при броні: -9,00 грн
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Сагайдачного Петра / Вишневецького Дмитра, 9/12
436.7 км
Краплі "Заспокійливі" 30 мл №1
Красота та Здоров'я
49,00
Економія при броні: -5,00 грн
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Сорочинська, 11
439.4 км
Краплі "Заспокійливі" 30 мл №1
Красота та Здоров'я
46,00
Економія при броні: -2,00 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
444.3 км
Краплі "Заспокійливі" 30 мл №1
Красота та Здоров'я
53,00
Економія при броні: -9,00 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Українська, 57
445.8 км
Краплі "Заспокійливі" 30 мл №1
Красота та Здоров'я
46,00
Економія при броні: -2,00 грн
Домашня аптечка
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Святопетрівське, вул. Теплична, 32-А
16.2 км
Краплі "Заспокійливі" 30 мл №1
Красота та Здоров'я