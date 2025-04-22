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Краплі Заспокійливі (Drops Sedatives)
Краплі Заспокійливі (Drops Sedatives)
Чернігів
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Аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Бровари, вул. Чорних Запорожців, 54
114.1 км
Краплі "Заспокійливі" 30 мл №1
Красота та Здоров'я
43,00
грн
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Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вишгород, вул. Шкільна, 73-Г
116.1 км
Краплі "Заспокійливі" 30 мл №1
Красота та Здоров'я
43,00
грн
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Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Героїв Дніпра, 43-В
121.6 км
Краплі "Заспокійливі" 30 мл №1
Красота та Здоров'я
47,00
Економія при броні:
-2,00 грн
45,00
грн
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Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Київ, просп. Каденюка Леоніда, 2/35
126.0 км
Краплі "Заспокійливі" 30 мл №1
Красота та Здоров'я
47,00
Економія при броні:
-2,00 грн
45,00
грн
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Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Бажана Миколи, 3
129.6 км
Краплі "Заспокійливі" 30 мл №1
Красота та Здоров'я
43,00
грн
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Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Княжий Затон, 4
130.3 км
Краплі "Заспокійливі" 30 мл №1
Красота та Здоров'я
54,00
Економія при броні:
-9,00 грн
45,00
грн
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Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Київ, просп. Бажана Миколи, 24/1
130.3 км
Краплі "Заспокійливі" 30 мл №1
Красота та Здоров'я
54,00
Економія при броні:
-9,00 грн
45,00
грн
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Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кропивницький, вул. Вокзальна, 37/16
338.4 км
Краплі "Заспокійливі" 30 мл №1
Красота та Здоров'я
56,00
Економія при броні:
-10,00 грн
46,00
грн
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Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кам'янське, бульв. Будівельників, 24-Г
398.4 км
Краплі "Заспокійливі" 30 мл №1
Красота та Здоров'я
58,00
Економія при броні:
-10,00 грн
48,00
грн
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Аптека
Відчинено
Зачиняється о 18:00
Токи, вул. Шевченка Тараса, 46
413.5 км
Краплі "Заспокійливі" 30 мл №1
Красота та Здоров'я
43,80
грн
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Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Калнишевського Петра, 7
425.1 км
Краплі "Заспокійливі" 30 мл №1
Красота та Здоров'я
53,00
Економія при броні:
-9,00 грн
44,00
грн
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Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, пл. Вокзальна, 1
428.6 км
Краплі "Заспокійливі" 30 мл №1
Красота та Здоров'я
53,00
Економія при броні:
-9,00 грн
44,00
грн
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Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Тернопіль, вул. 15-го Квітня, 23
453.1 км
Краплі "Заспокійливі" 30 мл №1
Красота та Здоров'я
56,00
Економія при броні:
-10,00 грн
46,00
грн
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Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, перех. Сагайдачного Петра / Вишневецького Дмитра, 9/12
485.0 км
Краплі "Заспокійливі" 30 мл №1
Красота та Здоров'я
49,00
Економія при броні:
-5,00 грн
44,00
грн
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Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Сорочинська, 11
489.5 км
Краплі "Заспокійливі" 30 мл №1
Красота та Здоров'я
46,00
Економія при броні:
-2,00 грн
44,00
грн
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Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
492.5 км
Краплі "Заспокійливі" 30 мл №1
Красота та Здоров'я
53,00
Економія при броні:
-9,00 грн
44,00
грн
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Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Українська, 57
493.8 км
Краплі "Заспокійливі" 30 мл №1
Красота та Здоров'я
46,00
Економія при броні:
-2,00 грн
44,00
грн
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Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Українця Володимира, 27-А
499.3 км
Краплі "Заспокійливі" 30 мл №1
Красота та Здоров'я
53,00
Економія при броні:
-9,00 грн
44,00
грн
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Домашня аптечка
Відчинено
Зачиняється о 18:00
Святопетрівське, вул. Теплична, 32-А
141.3 км
Краплі "Заспокійливі" 30 мл №1
Красота та Здоров'я
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