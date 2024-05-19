Бекант капсули, №30 - Харків (414203) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 92 аптеках
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Харків, вул. Руставелі Шота, 10
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Харків, вул. Сковороди Григорія, 2-А
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Харків, просп. Героїв Харкова, 99
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Харків, пл. Конституції, 1
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Харків, вул. Університетська, 33
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Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
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Харків, вул. Ярослава Мудрого, 38
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Харків, вул. Сумська, 41/2
Аптека низькі ціни №1
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Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
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Харків, вул. Сумська, 90
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Харків, просп. Героїв Харкова, 96
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Харків, просп. Незалежності, 13
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Харків, просп. Гагаріна, 72
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Харків, вул. Культури, 16
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Харків, вул. Полтавський Шлях, 41
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Харків, вул. Москалівська, 68/114