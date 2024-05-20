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АПСОРБІН САШЕ порошок для оральної суспензії саше, №10 - Запоріжжя (594093) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 11 аптеках
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Сєдова, 3
Всього: порошок для оральної суспензії (7)
138,00
Економія: -36,60 грн
101,40 грн
Аптеки 24 години
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Чарівна, 28
Всього: упаковка (2)
126,00
Економія: -24,60 грн
101,40 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Сталеварів, 9-А
Всього: порошок для оральної суспензії (2)
109,31
Економія: -8,48 грн
100,83 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Глазунова / Павлокічкаська, 11/16
Всього: упаковка (1), саше (1)
103,63
Економія: -4,63 грн
99,00 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 58
Всього: порошок для оральної суспензії (1)
109,93
Економія: -5,43 грн
104,50 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, бульв. Шевченка Тараса, 71
Всього: порошок для оральної суспензії (7)
110,66
Економія: -8,82 грн
101,84 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Космічна, 87
Всього: порошок для оральної суспензії (2)
115,02
Економія: -11,95 грн
103,07 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Українця Володимира, 17
Всього: саше (8)
91,40 грн
Аптека24
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Комарова, 1
Всього: саше (8)
114,30 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 19 хв
Запоріжжя, перех. Сергієнка Василя / Героїв 93-ї бригади, 68/32
Всього: порошок для оральної суспензії (5)
106,29
Економія: -6,29 грн
100,00 грн
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Сорочинська, 11
Всього: порошок для оральної суспензії (5)
120,00
Економія: -18,60 грн
101,40 грн
В інших містах:
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Вільнянськ, вул. Козацька, 2
Всього: порошок для оральної суспензії (6)
103,40
Економія: -4,40 грн
99,00 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється за 19 хв
Синельникове, вул. Миру, 26
Всього: упаковка (1)
91,20 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється за 19 хв
Дніпро, просп. Науки, 171
Всього: порошок для оральної суспензії (1)
108,66
Економія: -6,49 грн
102,17 грн
Аптека твоєї родини
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Нікополь, вул. Шевченка Тараса, 206
Всього: саше (8)
91,40 грн
Аптека твоєї родини
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Нікополь, вул. Електрометалургів, 42/77
Всього: саше (5)
91,40 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Нікополь, просп. Трубників, 37/37
Всього: саше (8)
91,40 грн
Аптека24
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Короленка, 3-Б
Всього: упаковка (1)
114,50 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Дніпро, вул. Семафорна, 28
Всього: порошок для оральної суспензії (6)
108,45
Економія: -5,99 грн
102,46 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Луговська, 248
Всього: порошок для оральної суспензії (5)
116,10
Економія: -7,74 грн
108,36 грн