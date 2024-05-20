АПСОРБІН САШЕ порошок для оральної суспензії саше, №10 - Запоріжжя (594093) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 11 аптеках
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Всього: порошок для оральної суспензії (7)
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Запоріжжя, вул. Сєдова, 3
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Всього: упаковка (2)
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Запоріжжя, вул. Чарівна, 28
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Всього: порошок для оральної суспензії (2)
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Запоріжжя, вул. Сталеварів, 9-А
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Всього: упаковка (1), саше (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Глазунова / Павлокічкаська, 11/16
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Всього: порошок для оральної суспензії (1)
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Запоріжжя, просп. Соборний, 58
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Запоріжжя, бульв. Шевченка Тараса, 71
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Всього: порошок для оральної суспензії (2)
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Запоріжжя, вул. Космічна, 87
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Всього: саше (8)
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Запоріжжя, вул. Українця Володимира, 17
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Всього: саше (8)
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Запоріжжя, вул. Комарова, 1
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Всього: порошок для оральної суспензії (5)
Відчинено Зачиняється за 19 хв
Запоріжжя, перех. Сергієнка Василя / Героїв 93-ї бригади, 68/32
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Народна аптека
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Всього: порошок для оральної суспензії (5)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Сорочинська, 11
Аптека низьких цін
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Всього: порошок для оральної суспензії (6)
Зачинено Відчиняється о 07:30
Вільнянськ, вул. Козацька, 2
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється за 19 хв
Синельникове, вул. Миру, 26
Аптека шар@
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Всього: порошок для оральної суспензії (1)
Відчинено Зачиняється за 19 хв
Дніпро, просп. Науки, 171
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Всього: саше (8)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Нікополь, вул. Шевченка Тараса, 206
Аптека твоєї родини
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Всього: саше (5)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Нікополь, вул. Електрометалургів, 42/77
Бажаємо здоров'я
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Всього: саше (8)
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Нікополь, просп. Трубників, 37/37
Аптека24
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Короленка, 3-Б
Аптека шар@
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Всього: порошок для оральної суспензії (6)
Зачинено Відчиняється о 07:30
Дніпро, вул. Семафорна, 28
Аптека низьких цін
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Всього: порошок для оральної суспензії (5)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Луговська, 248