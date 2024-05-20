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Адолікс капсули м'які желатинові, №30 - Одеса (408810) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 53 аптеках
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 56 хв
Одеса, вул. Праведників миру, 23
Всього: упаковка (16)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
374,80 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється за 56 хв
Одеса, перех. Новосельського / Торгова, 54/38
Всього: упаковка (16)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
374,80 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється за 56 хв
Одеса, вул. Старопортофранківська, 67/69
Всього: упаковка (1)
366,20 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 56 хв
Одеса, вул. Ніжинська, 25
Всього: упаковка (2)
317,93 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 56 хв
Одеса, вул. Садіковська, 25
Всього: упаковка (16)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
374,80 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 56 хв
Одеса, вул. Пастера, 14
Всього: упаковка (1)
310,52 грн
Аптека ніжних цін
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Зачинено Відчиняється за 56 хв
Одеса, вул. Толстого Льва, 21
Всього: упаковка (16)
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
374,80 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється за 56 хв
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
Всього: упаковка (1)
352,80 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
Всього: упаковка (1)
378,88
Економія: -39,33 грн
339,55 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 56 хв
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
Всього: упаковка (16)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
374,80 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється за 56 хв
Одеса, вул. Старопортофранківська, 97
Всього: упаковка (16)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
374,80 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 56 хв
Одеса, вул. Степова, 28
Всього: упаковка (16)
Наявність на 2024-05-21 - 15:00
374,80 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 56 хв
Одеса, вул. Степова, 17
Всього: упаковка (1)
323,76 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 56 хв
Одеса, вул. М'ясоєдівська, 25
Всього: упаковка (1)
374,50
Економія: -24,50 грн
350,00 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 56 хв
Одеса, вул. Тираспольська (Приморський), 1
Всього: упаковка (16)
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
374,80 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 56 хв
Одеса, вул. Пастера, 31
Всього: упаковка (1)
312,08 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 56 хв
Одеса, вул. Преображенська, 29
Всього: упаковка (16)
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
374,80 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється за 56 хв
Одеса, вул. Жуковського, 42/46
Всього: упаковка (16)
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
374,80 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 56 хв
Одеса, вул. Болгарська, 40
Всього: упаковка (16)
Наявність на 2024-05-21 - 15:00
374,80 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється за 56 хв
Одеса, вул. Преображенська, 62
Всього: капсули м'які желатинові (15)
351,39
Економія: -11,39 грн
340,00 грн