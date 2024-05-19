Всі аптеки України
Дієтичні добавкиДієтичні добавки до продуктів харчування, що підтримують функцію сечостатевої системиДієтичні добавки для підтримки функції і зниження ризику захворювань передміхурової залозиАдоліксЦіни в аптеках

Адолікс капсули м'які желатинові, №30 - Львів (408810) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Львів (адресу не вказано)
Доступно в 44 аптеках
Аптека копійка
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (81)
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
374,80 грн
Пульс
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Леонтовича, 1
Всього: упаковка (1)
314,58 грн
Аптека бам
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Львів, вул. Клепарівська, 4
Всього: упаковка (81)
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
374,80 грн
Пульс
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Бандери Степана, 15
Всього: упаковка (1)
364,00 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Городоцька, 72
Всього: упаковка (1)
317,93 грн
Подорожник
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Джерельна, 1
Всього: упаковка (81)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
374,80 грн
Подорожник
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Шпитальна, 9
Всього: упаковка (81)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
374,80 грн
Аптека шар@
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Городоцька, 80
Всього: упаковка (1)
361,09
Економія: -17,29 грн
343,80 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Шпитальна, 8
Всього: упаковка (81)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
374,80 грн
Аптека бам
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:15
Львів, вул. Городоцька, 82
Всього: упаковка (81)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
374,80 грн
Подорожник
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, просп. Свободи, 49
Всього: упаковка (1)
475,99
Економія: -122,23 грн
353,76 грн
Подорожник
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, просп. Свободи, 49
Всього: упаковка (81)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
374,80 грн
Подорожник
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, пл. Міцкевича, 6/7
Всього: упаковка (3)
509,99
Економія: -156,23 грн
353,76 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, пл. Міцкевича, 5
Всього: упаковка (1)
317,93 грн
Подорожник
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Львів, вул. Куліша, 15
Всього: упаковка (81)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
374,80 грн
Подорожник
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Русових, 1
Всього: упаковка (81)
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
374,80 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Городоцька, 102
Всього: упаковка (81)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
374,80 грн
Подорожник
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 2-Б
Всього: упаковка (81)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
374,80 грн
Подорожник
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Чупринки Генерала, 45
Всього: упаковка (81)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
374,80 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Хмельницького Богдана, 10
Всього: упаковка (81)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
374,80 грн