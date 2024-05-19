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БАТОНЧИК ФРУКТОВИЙ FRUIT ENERGY ЧОРНА СМОРОДИНА 30 г, №1 - Київ (406684) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 22 аптеках
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Шевченка Тараса / Пирогова, 26/4
Всього: упаковка (24)
17,27
Економія: -2,73 грн
14,54 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Київ, вул. Січових Стрільців, 13
Всього: упаковка (10)
17,41
Економія: -2,23 грн
15,18 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Костянтинівська, 71
Всього: упаковка (6)
17,26
Економія: -1,82 грн
15,44 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Іллєнка Юрія, 32
Всього: упаковка (12)
19,48
Економія: -2,96 грн
16,52 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, пров. Ясинуватський, 10
Всього: упаковка (12)
21,61
Економія: -2,35 грн
19,26 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Лобановського, 196
Всього: упаковка (11)
21,32
Економія: -3,68 грн
17,64 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Лобановського, 6-А
Всього: упаковка (10)
17,38
Економія: -1,13 грн
16,25 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Героїв Полку Азов, 5
Всього: упаковка (23)
19,00
Економія: -3,10 грн
15,90 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Героїв Дніпра, 30-А
Всього: упаковка (12)
19,05
Економія: -3,22 грн
15,83 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Рейгана Рональда, 8-Д
Всього: упаковка (12)
18,89
Економія: -1,21 грн
17,68 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Пчілки Олени, 6
Всього: упаковка (10)
19,56
Економія: -2,67 грн
16,89 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Щербаківського Данила, 47
Всього: упаковка (24)
21,12
Економія: -1,33 грн
19,79 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Срібнокільська, 22
Всього: упаковка (7)
19,31
Економія: -2,18 грн
17,13 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Червоної Калини, 47
Всього: упаковка (12)
19,35
Економія: -1,75 грн
17,60 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Європейського Союзу, 43-А
Всього: упаковка (9)
21,21
Економія: -1,78 грн
19,43 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Київ, просп. Берестейський, 100-З
Всього: упаковка (10)
17,77
Економія: -1,82 грн
15,95 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, шосе Харківське, 144-А
Всього: упаковка (5)
19,08
Економія: -2,34 грн
16,74 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Лісківська, 12/1
Всього: упаковка (8)
19,45
Економія: -1,68 грн
17,77 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Берестейський, 87
Всього: упаковка (24)
21,23
Економія: -1,70 грн
19,53 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Бажана Миколи, 3
Всього: упаковка (12)
21,64
Економія: -2,56 грн
19,08 грн