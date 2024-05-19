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БАТОНЧИК ФРУКТОВИЙ FRUIT ENERGY ТРОПИЧНИЙ МІКС + ІНЖИР 30 г, №1 - Київ (406681) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 33 аптеках
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Київ, вул. Січових Стрільців, 13
Всього: упаковка (11)
17,41
Економія: -2,23 грн
15,18 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Нижній Вал, 23
Всього: упаковка (11)
19,11
Економія: -2,15 грн
16,96 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Костянтинівська, 25
Всього: упаковка (12)
19,13
Економія: -2,61 грн
16,52 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Огієнка Івана, 15-А
Всього: упаковка (7)
19,35
Економія: -2,90 грн
16,45 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 112
Всього: упаковка (12)
19,11
Економія: -3,21 грн
15,90 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Іллєнка Юрія, 32
Всього: упаковка (6)
19,48
Економія: -2,96 грн
16,52 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, пров. Ясинуватський, 10
Всього: упаковка (11)
21,61
Економія: -2,35 грн
19,26 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Лобановського, 196
Всього: упаковка (11)
21,32
Економія: -3,68 грн
17,64 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Антонова Авіаконструктора, 43
Всього: упаковка (1)
19,10
Економія: -1,82 грн
17,28 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Шухевича Романа, 10
Всього: упаковка (11)
19,17
Економія: -2,21 грн
16,96 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Івасюка Володимира, 22
Всього: упаковка (9)
18,91
Економія: -2,46 грн
16,45 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Миру, 2/3
Всього: упаковка (9)
19,44
Економія: -2,55 грн
16,89 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, бульв. Вацлава Гавела, 54/26
Всього: упаковка (10)
19,58
Економія: -2,45 грн
17,13 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Дніпровська Набережна, 21
Всього: упаковка (8)
19,24
Економія: -3,34 грн
15,90 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Героїв Дніпра, 30-А
Всього: упаковка (12)
19,05
Економія: -3,22 грн
15,83 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Героїв Дніпра, 22
Всього: упаковка (11)
18,97
Економія: -2,01 грн
16,96 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Ахматової Анни, 50
Всього: упаковка (12)
26,56
Економія: -2,77 грн
23,79 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Рейгана Рональда, 8-Д
Всього: упаковка (11)
18,89
Економія: -1,21 грн
17,68 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Ахматової Анни, 34
Всього: упаковка (11)
18,97
Економія: -2,23 грн
16,74 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Пчілки Олени, 6
Всього: упаковка (10)
19,56
Економія: -2,67 грн
16,89 грн