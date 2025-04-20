Грипофітол імуно (Gripofitol immuno)
Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 19 аптеках у Запоріжжя
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, пл. Профспілок, 3
2.3 км
ГРИПОФІТОЛ ІМУНО фіточай фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
94,79
Економія при броні: -6,03 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Яценка, 2
2.7 км
ГРИПОФІТОЛ ІМУНО фіточай фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Запорізька, 12-В
3.1 км
ГРИПОФІТОЛ ІМУНО фіточай фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, перех. Шкільна / Запорізька, 28/9-Б
3.3 км
ГРИПОФІТОЛ ІМУНО фіточай фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, перех. Соборний / Фортечна, 81/49
3.4 км
ГРИПОФІТОЛ ІМУНО фіточай фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
90,68
Економія при броні: -18,57 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Сталеварів, 27
4.0 км
ГРИПОФІТОЛ ІМУНО фіточай фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Чарівна, 129-Б
4.1 км
ГРИПОФІТОЛ ІМУНО фіточай фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
93,79
Економія при броні: -11,39 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Металургів, 14
4.8 км
ГРИПОФІТОЛ ІМУНО фіточай фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 18:00
Запоріжжя, вул. Базарна, 28
4.8 км
ГРИПОФІТОЛ ІМУНО фіточай фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 42
4.8 км
ГРИПОФІТОЛ ІМУНО фіточай фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
103,78
Економія при броні: -5,80 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, перех. Полякова / Чарівна, 1/163
5.0 км
ГРИПОФІТОЛ ІМУНО фіточай фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
96,12
Економія при броні: -3,48 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, перех. Космічна / Броньова, 17/1
6.6 км
ГРИПОФІТОЛ ІМУНО фіточай фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
103,10
Економія при броні: -5,15 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Сагайдачного Петра, 7
7.9 км
ГРИПОФІТОЛ ІМУНО фіточай фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Українця Володимира, 21
8.0 км
ГРИПОФІТОЛ ІМУНО фіточай фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Парамонова, 6
8.2 км
ГРИПОФІТОЛ ІМУНО фіточай фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, вул. Чумаченка, 12
9.0 км
ГРИПОФІТОЛ ІМУНО фіточай фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Українця Володимира, 40-А
9.1 км
ГРИПОФІТОЛ ІМУНО фіточай фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, перех. Сергієнка Василя / Героїв 93-ї бригади, 66/23
10.1 км
ГРИПОФІТОЛ ІМУНО фіточай фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Зачиняєва, 20
11.8 км
ГРИПОФІТОЛ ІМУНО фіточай фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
В містах поряд
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вільнянськ, вул. Козацька, 2
22.3 км
ГРИПОФІТОЛ ІМУНО фіточай фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
100,98
Економія при броні: -3,00 грн