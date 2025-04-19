Грипофітол імуно (Gripofitol immuno)
Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 29 аптеках у Одеса
Аптекар
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Бугаївська, 21-В
1.8 км
ГРИПОФІТОЛ ІМУНО фіточай фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Ніжинська, 29
2.7 км
ГРИПОФІТОЛ ІМУНО фіточай фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
104,25
Економія при броні: -6,29 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Одеса, вул. Преображенська, 42
3.4 км
ГРИПОФІТОЛ ІМУНО фіточай фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Преображенська, 65
3.5 км
ГРИПОФІТОЛ ІМУНО фіточай фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
94,20
Економія при броні: -17,56 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Велика Арнаутська, 99
3.6 км
ГРИПОФІТОЛ ІМУНО фіточай фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Одеса, вул. Преображенська, 83
3.7 км
ГРИПОФІТОЛ ІМУНО фіточай фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
93,48
Економія при броні: -16,80 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 110
3.9 км
ГРИПОФІТОЛ ІМУНО фіточай фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Європейська / Велика Арнаутська, 70/54
4.0 км
ГРИПОФІТОЛ ІМУНО фіточай фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
Аптека tas
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Успенська / Рішельєвська, 44/33
4.1 км
ГРИПОФІТОЛ ІМУНО фіточай фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 70
4.2 км
ГРИПОФІТОЛ ІМУНО фіточай фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Вадатурського Олексія, 33-А
5.4 км
ГРИПОФІТОЛ ІМУНО фіточай фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
93,85
Економія при броні: -5,13 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Пироговська, 5
5.5 км
ГРИПОФІТОЛ ІМУНО фіточай фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Незалежності, 9
5.9 км
ГРИПОФІТОЛ ІМУНО фіточай фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
92,26
Економія при броні: -3,94 грн
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Вадатурського Олексія, 1/1
6.0 км
ГРИПОФІТОЛ ІМУНО фіточай фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Добровольців, 10/6
6.1 км
ГРИПОФІТОЛ ІМУНО фіточай фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Добровольців, 10/6
6.2 км
ГРИПОФІТОЛ ІМУНО фіточай фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Головатого Отамана, 161
6.2 км
ГРИПОФІТОЛ ІМУНО фіточай фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Філатова Академіка, 2
6.6 км
ГРИПОФІТОЛ ІМУНО фіточай фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Варненська, 7-Б
6.9 км
ГРИПОФІТОЛ ІМУНО фіточай фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
94,01
Економія при броні: -19,83 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Варненська, 11
7.0 км
ГРИПОФІТОЛ ІМУНО фіточай фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"