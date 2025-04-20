Грипофітол імуно (Gripofitol immuno)
Львів (адресу не вказано)
Доступно в 13 аптеках у Львів
Swiss pharmacy
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Дорошенка, 8
0.6 км
ГРИПОФІТОЛ ІМУНО фіточай фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 102
1.0 км
ГРИПОФІТОЛ ІМУНО фіточай фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
93,67
Економія при броні: -9,40 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Хмельницького Богдана, 10
1.1 км
ГРИПОФІТОЛ ІМУНО фіточай фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
94,05
Економія при броні: -11,11 грн
Пульс
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Львів, вул. Моршинська, 2
1.4 км
ГРИПОФІТОЛ ІМУНО фіточай фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Низинна, 2
3.4 км
ГРИПОФІТОЛ ІМУНО фіточай фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Любінська, 96
3.4 км
ГРИПОФІТОЛ ІМУНО фіточай фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Володимира Великого, 105-А
3.6 км
ГРИПОФІТОЛ ІМУНО фіточай фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
104,03
Економія при броні: -5,10 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Княгині Ольги, 69-А
3.8 км
ГРИПОФІТОЛ ІМУНО фіточай фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
93,18
Економія при броні: -31,26 грн
Пульс
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Львів, вул. Патона, 9/4
4.2 км
ГРИПОФІТОЛ ІМУНО фіточай фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Пасічна, 70
4.2 км
ГРИПОФІТОЛ ІМУНО фіточай фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
Пульс
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Львів, вул. Грінченка, 2-А
4.5 км
ГРИПОФІТОЛ ІМУНО фіточай фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
Пульс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Гашека Ярослава, 2-А
5.0 км
ГРИПОФІТОЛ ІМУНО фіточай фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
Пульс
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Львів, вул. Шевченка Тараса, 358
5.7 км
ГРИПОФІТОЛ ІМУНО фіточай фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
В містах поряд
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Сокільники, вул. Трускавецька, 125
5.0 км
ГРИПОФІТОЛ ІМУНО фіточай фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дубляни, вул. Коцюбинського, 6
8.8 км
ГРИПОФІТОЛ ІМУНО фіточай фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
91,86
Економія при броні: -6,04 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Винники, вул. Галицька, 18
9.0 км
ГРИПОФІТОЛ ІМУНО фіточай фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
Здорова родина
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дубляни, вул. Шевченка Тараса, 22
9.1 км
ГРИПОФІТОЛ ІМУНО фіточай фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
89,09
Економія при броні: -0,55 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Рудне, вул. Огієнка Івана, 14
10.0 км
ГРИПОФІТОЛ ІМУНО фіточай фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
102,14
Економія при броні: -3,16 грн
Пульс
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Городок, вул. Львівська, 31
26.6 км
ГРИПОФІТОЛ ІМУНО фіточай фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Городок, вул. Перемишльська, 14-Г
27.6 км
ГРИПОФІТОЛ ІМУНО фіточай фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"