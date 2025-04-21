Грипофітол імуно (Gripofitol immuno)
Кривий Ріг (адресу не вказано)
Доступно в 36 аптеках у Кривий Ріг
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.5 км
ГРИПОФІТОЛ ІМУНО фіточай фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, пл. Горького, 10
0.7 км
ГРИПОФІТОЛ ІМУНО фіточай фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Гетьманська, 82-А
0.8 км
ГРИПОФІТОЛ ІМУНО фіточай фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 17
1.0 км
ГРИПОФІТОЛ ІМУНО фіточай фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
92,66
Економія при броні: -7,89 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 32-А
1.0 км
ГРИПОФІТОЛ ІМУНО фіточай фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 51
1.8 км
ГРИПОФІТОЛ ІМУНО фіточай фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Центральний, 2-В
3.0 км
ГРИПОФІТОЛ ІМУНО фіточай фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 96-Б
3.0 км
ГРИПОФІТОЛ ІМУНО фіточай фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Поштовий, 35-Б
3.1 км
ГРИПОФІТОЛ ІМУНО фіточай фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
93,60
Економія при броні: -14,34 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Поштовий, 19
3.2 км
ГРИПОФІТОЛ ІМУНО фіточай фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, пл. Володимира Великого, 1
3.6 км
ГРИПОФІТОЛ ІМУНО фіточай фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
94,40
Економія при броні: -27,20 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Глазового Павла, 24-В
4.2 км
ГРИПОФІТОЛ ІМУНО фіточай фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Кривий Ріг, вул. Володимира Великого, 24
4.3 км
ГРИПОФІТОЛ ІМУНО фіточай фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
101,38
Економія при броні: -3,46 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Авраменка Івана, 21
4.6 км
ГРИПОФІТОЛ ІМУНО фіточай фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Вечірньокутська, 1
5.0 км
ГРИПОФІТОЛ ІМУНО фіточай фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Кривий Ріг, вул. Гетьмана Мазепи Івана, 74
5.2 км
ГРИПОФІТОЛ ІМУНО фіточай фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
Аптека ніжних цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Кривий Ріг, вул. Гетьмана Мазепи Івана, 87-Б
5.3 км
ГРИПОФІТОЛ ІМУНО фіточай фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
91,58
Економія при броні: -7,86 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Різниченка Олексія, 70-А
7.5 км
ГРИПОФІТОЛ ІМУНО фіточай фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, м-н Сонячний, 60/1
7.6 км
ГРИПОФІТОЛ ІМУНО фіточай фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
93,26
Економія при броні: -4,48 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Південний, 26
8.1 км
ГРИПОФІТОЛ ІМУНО фіточай фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
94,75
Економія при броні: -5,56 грн