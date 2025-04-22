Грипофітол імуно (Gripofitol immuno)
Чернігів (адресу не вказано)
Доступно в 17 аптеках у Чернігів
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється за 23 хв
Чернігів, просп. Миру, 35
0.4 км
ГРИПОФІТОЛ ІМУНО фіточай фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Чернігів, вул. Реміснича, 53
0.4 км
ГРИПОФІТОЛ ІМУНО фіточай фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
104,26
Економія при броні: -6,36 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється за 23 хв
Чернігів, просп. Перемоги, 90
0.5 км
ГРИПОФІТОЛ ІМУНО фіточай фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється за 23 хв
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
ГРИПОФІТОЛ ІМУНО фіточай фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється за 23 хв
Чернігів, вул. Чорновола В'ячеслава, 15-А
0.9 км
ГРИПОФІТОЛ ІМУНО фіточай фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
101,37
Економія при броні: -3,47 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється за 23 хв
Чернігів, просп. Перемоги, 10
1.7 км
ГРИПОФІТОЛ ІМУНО фіточай фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється за 23 хв
Чернігів, вул. 77-ї Гвардійської Дивізії, 1-В
2.3 км
ГРИПОФІТОЛ ІМУНО фіточай фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється за 23 хв
Чернігів, вул. Музична, 2
2.3 км
ГРИПОФІТОЛ ІМУНО фіточай фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється за 23 хв
Чернігів, просп. Грушевського Михайла, 167
2.6 км
ГРИПОФІТОЛ ІМУНО фіточай фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
Аптека низькі ціни №1
Зачинено
Відчиняється за 23 хв
Чернігів, просп. Грушевського Михайла, 167
2.7 км
ГРИПОФІТОЛ ІМУНО фіточай фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 23 хв
Чернігів, вул. Текстильників, 15
2.7 км
ГРИПОФІТОЛ ІМУНО фіточай фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
102,42
Економія при броні: -4,48 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється за 23 хв
Чернігів, вул. Соборності, 2
2.9 км
ГРИПОФІТОЛ ІМУНО фіточай фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється за 23 хв
Чернігів, просп. Лук'яненка Левка, 35
3.0 км
ГРИПОФІТОЛ ІМУНО фіточай фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:30
Чернігів, просп. Лук'яненка Левка, 8
3.1 км
ГРИПОФІТОЛ ІМУНО фіточай фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється за 23 хв
Чернігів, вул. Всіхсвятська, 5
3.5 км
ГРИПОФІТОЛ ІМУНО фіточай фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється за 23 хв
Чернігів, вул. Пухова, 142
3.8 км
ГРИПОФІТОЛ ІМУНО фіточай фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 23 хв
Чернігів, вул. Незалежності, 15
4.1 км
ГРИПОФІТОЛ ІМУНО фіточай фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
93,99
Економія при броні: -14,72 грн
В містах поряд
Мiська сiмейна аптека
Зачинено
Відчиняється за 23 хв
Славутич, кв-л Поліський, 3
36.8 км
ГРИПОФІТОЛ ІМУНО фіточай фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється за 23 хв
Славутич, просп. Незалежності, 5
37.0 км
ГРИПОФІТОЛ ІМУНО фіточай фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється за 23 хв
Славутич, пл. Привокзальна, 6
37.1 км
ГРИПОФІТОЛ ІМУНО фіточай фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"