Гіпертофітол (Gipertofitol)
Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 28 аптеках у Одеса
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Пастера, 36
3.0 км
Гіпертофітол фіточай фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. М'ясоєдівська, 30
3.3 км
Гіпертофітол фіточай фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
92,10
Економія при броні: -23,50 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Одеса, вул. Преображенська, 42
3.4 км
Гіпертофітол фіточай фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Велика Арнаутська, 99
3.6 км
Гіпертофітол фіточай фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Ріхтера Святослава, 132/1
3.7 км
Гіпертофітол фіточай фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 110
3.9 км
Гіпертофітол фіточай фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Європейська / Велика Арнаутська, 70/54
4.0 км
Гіпертофітол фіточай фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 70
4.2 км
Гіпертофітол фіточай фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 70
4.2 км
Гіпертофітол фіточай фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Філатова Академіка, 86
5.0 км
Гіпертофітол фіточай фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Пироговська, 5
5.5 км
Гіпертофітол фіточай фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Вадатурського Олексія, 1/1
6.0 км
Гіпертофітол фіточай фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Добровольців, 10/6
6.2 км
Гіпертофітол фіточай фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Головатого Отамана, 161
6.2 км
Гіпертофітол фіточай фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, просп. Адміральський, 1-В
6.9 км
Гіпертофітол фіточай фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
91,90
Економія при броні: -3,44 грн
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Космонавтів, 33
7.0 км
Гіпертофітол фіточай фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Варненська, 11
7.0 км
Гіпертофітол фіточай фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Корольова Академіка, 42/44
9.2 км
Гіпертофітол фіточай фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
93,58
Економія при броні: -5,12 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, просп. Княза Мудрого Ярослава, 22
9.9 км
Гіпертофітол фіточай фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
95,03
Економія при броні: -6,57 грн
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Корольова Академіка, 33
9.9 км
Гіпертофітол фіточай фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"