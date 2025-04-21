Гіпертофітол (Gipertofitol)
Миколаїв (адресу не вказано)
Доступно в 11 аптеках у Миколаїв
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Миколаїв, вул. Озерна, 13-В/4
3.4 км
Гіпертофітол фіточай фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/5
3.5 км
Гіпертофітол фіточай фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Миколаїв, просп. Центральний, 23
3.7 км
Гіпертофітол фіточай фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
92,14
Економія при броні: -3,68 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Миколаїв, вул. Алмазова Олекси Генерала, 20/1
4.0 км
Гіпертофітол фіточай фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
94,25
Економія при броні: -5,79 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Миколаїв, просп. Центральний, 171/15
4.1 км
Гіпертофітол фіточай фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Миколаїв, просп. Центральний, 148-А/2
4.2 км
Гіпертофітол фіточай фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Миколаїв, вул. Соборна, 2-Е
4.2 км
Гіпертофітол фіточай фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Миколаїв, вул. Космонавтів, 78
5.7 км
Гіпертофітол фіточай фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Миколаїв, вул. Космонавтів, 104-А/12
6.7 км
Гіпертофітол фіточай фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Миколаїв, вул. Космонавтів, 128-Г/2
7.5 км
Гіпертофітол фіточай фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Миколаїв, вул. Космонавтів, 142/5
8.2 км
Гіпертофітол фіточай фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
В містах поряд
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Нова Одеса, вул. Кухарєва, 2
44.6 км
Гіпертофітол фіточай фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Снігурівка, вул. Суворова, 104
63.1 км
Гіпертофітол фіточай фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Южне, просп. Миру, 15/3
75.3 км
Гіпертофітол фіточай фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вознесенськ, вул. Челюскінців, 17
84.8 км
Гіпертофітол фіточай фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Вознесенськ, вул. Центральна, 6/1
85.1 км
Гіпертофітол фіточай фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Березівка, пров. Шевченка Тараса, 4
86.6 км
Гіпертофітол фіточай фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Новий Буг, вул. Гагаріна Юрія, 5
93.2 км
Гіпертофітол фіточай фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
Аптека акс соціальна
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Одеса, просп. Князя Великого Володимира, 128
97.5 км
Гіпертофітол фіточай фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
Аптека акс соціальна
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Бувалкіна Владислава, 47
98.0 км
Гіпертофітол фіточай фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"