Гіпертофітол (Gipertofitol)
Кривий Ріг (адресу не вказано)
Доступно в 27 аптеках у Кривий Ріг
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.5 км
Гіпертофітол фіточай фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 32-А
1.0 км
Гіпертофітол фіточай фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 51
1.8 км
Гіпертофітол фіточай фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Криворіжсталі, 18
2.7 км
Гіпертофітол фіточай фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
94,40
Економія при броні: -27,20 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Центральний, 2-В
3.0 км
Гіпертофітол фіточай фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 96-Б
3.0 км
Гіпертофітол фіточай фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, пл. Володимира Великого, 1
3.6 км
Гіпертофітол фіточай фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
94,40
Економія при броні: -27,20 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Зінченко Володимира, 1
3.7 км
Гіпертофітол фіточай фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
94,10
Економія при броні: -5,64 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Глазового Павла, 24-В
4.2 км
Гіпертофітол фіточай фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Кривий Ріг, вул. Володимира Великого, 24
4.3 км
Гіпертофітол фіточай фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
92,04
Економія при броні: -3,58 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Вечірньокутська, 1
5.0 км
Гіпертофітол фіточай фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Кривий Ріг, вул. Гетьмана Мазепи Івана, 74
5.2 км
Гіпертофітол фіточай фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Лісового, 14-А
6.9 км
Гіпертофітол фіточай фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
92,38
Економія при броні: -3,92 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Різниченка Олексія, 70-А
7.5 км
Гіпертофітол фіточай фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Різниченка Олексія, 66-А
7.6 км
Гіпертофітол фіточай фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
94,73
Економія при броні: -6,27 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Південний, 29-Б
7.9 км
Гіпертофітол фіточай фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
94,57
Економія при броні: -6,11 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Мирного Панаса, 10
8.0 км
Гіпертофітол фіточай фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Десантна, 8
12.0 км
Гіпертофітол фіточай фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
93,61
Економія при броні: -4,06 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, м-н 5-й Зарічний, 11-К
12.7 км
Гіпертофітол фіточай фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, м-н 5-й Зарічний, 60-Г
12.8 км
Гіпертофітол фіточай фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"