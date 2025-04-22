Гіпертофітол (Gipertofitol)
Чернігів (адресу не вказано)
Доступно в 8 аптеках у Чернігів
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється за 24 хв
Чернігів, просп. Миру, 35
0.4 км
Гіпертофітол фіточай фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Гіпертофітол фіточай фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
93,34
Економія при броні: -4,88 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється за 24 хв
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Гіпертофітол фіточай фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється за 24 хв
Чернігів, просп. Перемоги, 18
1.6 км
Гіпертофітол фіточай фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється за 24 хв
Чернігів, вул. Музична, 2
2.3 км
Гіпертофітол фіточай фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
Аптека низькі ціни №1
Зачинено
Відчиняється за 24 хв
Чернігів, просп. Грушевського Михайла, 167
2.7 км
Гіпертофітол фіточай фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється за 24 хв
Чернігів, просп. Лук'яненка Левка, 35
3.0 км
Гіпертофітол фіточай фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється за 24 хв
Чернігів, вул. Всіхсвятська, 5
3.5 км
Гіпертофітол фіточай фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
В містах поряд
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється за 24 хв
Славутич, просп. Незалежності, 5
37.0 км
Гіпертофітол фіточай фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється за 24 хв
Славутич, пл. Привокзальна, 6
37.1 км
Гіпертофітол фіточай фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється за 24 хв
Сновськ, вул. Незалежності, 2-А
57.4 км
Гіпертофітол фіточай фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 24 хв
Ніжин, вул. Шевченка Тараса, 7
64.6 км
Гіпертофітол фіточай фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
92,35
Економія при броні: -3,89 грн
Аптека низькі ціни №1
Зачинено
Відчиняється за 24 хв
Ніжин, вул. Гоголя, 2-А
64.7 км
Гіпертофітол фіточай фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Ніжин, вул. Прощенка Станіслава, 3-Б
64.9 км
Гіпертофітол фіточай фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
94,79
Економія при броні: -6,33 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється за 24 хв
Ніжин, пл. Заньковецької Марії, 4
65.0 км
Гіпертофітол фіточай фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється за 24 хв
Ніжин, пл. Заньковецької Марії, 8
65.1 км
Гіпертофітол фіточай фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється за 24 хв
Ніжин, вул. Шевченка Тараса, 120
66.7 км
Гіпертофітол фіточай фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
91,92
Економія при броні: -3,46 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється за 24 хв
Ніжин, вул. Шевченка Тараса, 107-А
66.8 км
Гіпертофітол фіточай фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється за 24 хв
Корюківка, вул. Шевченка Тараса, 91/1
73.2 км
Гіпертофітол фіточай фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 24 хв
Бобровиця, вул. Озерянський Шлях, 1
84.9 км
Гіпертофітол фіточай фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
94,40
Економія при броні: -16,40 грн