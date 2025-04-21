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Актофуд-чистотіл (Aktofud-celandine)
Актофуд-чистотіл (Aktofud-celandine)
Вінниця
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Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Драгоманова, 6/1
201.8 км
ДОБАВКА ДІЄТИЧНА "АКТОФУД-ТРАВА ЗДОРОВ'Я (ЧИСТОТІЛ)" таблетки 0.4 г банка №90
Даніка ТОВ
87,00
Економія при броні:
-1,74 грн
85,26
грн
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Фармація
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Київ, вул. Окіпної Раїси, 9
201.9 км
ДОБАВКА ДІЄТИЧНА "АКТОФУД-ТРАВА ЗДОРОВ'Я (ЧИСТОТІЛ)" таблетки 0.4 г банка №90
Даніка ТОВ
111,00
Економія при броні:
-26,92 грн
84,08
грн
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Фармація
Відчинено
Зачиняється за 14 хв
Київ, вул. Вербицького Архітектора, 18
202.5 км
ДОБАВКА ДІЄТИЧНА "АКТОФУД-ТРАВА ЗДОРОВ'Я (ЧИСТОТІЛ)" таблетки 0.4 г банка №90
Даніка ТОВ
117,80
Економія при броні:
-28,57 грн
89,23
грн
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