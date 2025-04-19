Київ
Про товар
Ціни
Актофуд-чистотіл (Aktofud-celandine)
Актофуд-чистотіл (Aktofud-celandine)
Одеса
(адресу не вказано)
Змінити
Шукати на карті
Доступно в 3 аптеках у Одеса
Сортування за:
За відстанню
Фільтр
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, просп. Князя Великого Володимира, 73
12.1 км
ДОБАВКА ДІЄТИЧНА "АКТОФУД-ТРАВА ЗДОРОВ'Я (ЧИСТОТІЛ)" таблетки 0.4 г банка №90
Даніка ТОВ
106,60
грн
Забронювати
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Палія Семена, 118
14.0 км
ДОБАВКА ДІЄТИЧНА "АКТОФУД-ТРАВА ЗДОРОВ'Я (ЧИСТОТІЛ)" таблетки 0.4 г банка №90
Даніка ТОВ
93,10
грн
Забронювати
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Бувалкіна Владислава, 47
14.0 км
ДОБАВКА ДІЄТИЧНА "АКТОФУД-ТРАВА ЗДОРОВ'Я (ЧИСТОТІЛ)" таблетки 0.4 г банка №90
Даніка ТОВ
93,10
грн
Забронювати
В містах поряд
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Вербицького Архітектора, 18
436.2 км
ДОБАВКА ДІЄТИЧНА "АКТОФУД-ТРАВА ЗДОРОВ'Я (ЧИСТОТІЛ)" таблетки 0.4 г банка №90
Даніка ТОВ
117,80
Економія при броні:
-28,57 грн
89,23
грн
Забронювати
Свк фарм
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Драгоманова, 6/1
437.1 км
ДОБАВКА ДІЄТИЧНА "АКТОФУД-ТРАВА ЗДОРОВ'Я (ЧИСТОТІЛ)" таблетки 0.4 г банка №90
Даніка ТОВ
87,00
Економія при броні:
-1,74 грн
85,26
грн
Забронювати
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Окіпної Раїси, 9
440.7 км
ДОБАВКА ДІЄТИЧНА "АКТОФУД-ТРАВА ЗДОРОВ'Я (ЧИСТОТІЛ)" таблетки 0.4 г банка №90
Даніка ТОВ
111,00
Економія при броні:
-26,92 грн
84,08
грн
Забронювати
Головна
Каталог
Кошик
Обране
Меню