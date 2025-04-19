Київ
Актофуд-чистотіл (Aktofud-celandine)

Актофуд-чистотіл (Aktofud-celandine)

Одеса (адресу не вказано)
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Доступно в 3 аптеках у Одеса
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, просп. Князя Великого Володимира, 73
12.1 км
ДОБАВКА ДІЄТИЧНА "АКТОФУД-ТРАВА ЗДОРОВ'Я (ЧИСТОТІЛ)" таблетки 0.4 г банка №90
Даніка ТОВ
106,60 грн
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Палія Семена, 118
14.0 км
ДОБАВКА ДІЄТИЧНА "АКТОФУД-ТРАВА ЗДОРОВ'Я (ЧИСТОТІЛ)" таблетки 0.4 г банка №90
Даніка ТОВ
93,10 грн
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Бувалкіна Владислава, 47
14.0 км
ДОБАВКА ДІЄТИЧНА "АКТОФУД-ТРАВА ЗДОРОВ'Я (ЧИСТОТІЛ)" таблетки 0.4 г банка №90
Даніка ТОВ
93,10 грн
В містах поряд
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Вербицького Архітектора, 18
436.2 км
ДОБАВКА ДІЄТИЧНА "АКТОФУД-ТРАВА ЗДОРОВ'Я (ЧИСТОТІЛ)" таблетки 0.4 г банка №90
Даніка ТОВ
117,80
Економія при броні: -28,57 грн
89,23 грн
Свк фарм
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Драгоманова, 6/1
437.1 км
ДОБАВКА ДІЄТИЧНА "АКТОФУД-ТРАВА ЗДОРОВ'Я (ЧИСТОТІЛ)" таблетки 0.4 г банка №90
Даніка ТОВ
87,00
Економія при броні: -1,74 грн
85,26 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Окіпної Раїси, 9
440.7 км
ДОБАВКА ДІЄТИЧНА "АКТОФУД-ТРАВА ЗДОРОВ'Я (ЧИСТОТІЛ)" таблетки 0.4 г банка №90
Даніка ТОВ
111,00
Економія при броні: -26,92 грн
84,08 грн
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