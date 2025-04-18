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Актофуд-чистотіл (Aktofud-celandine)
Актофуд-чистотіл (Aktofud-celandine)
Київ
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Доступно в 2 аптеках у Київ
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Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Окіпної Раїси, 9
5.0 км
ДОБАВКА ДІЄТИЧНА "АКТОФУД-ТРАВА ЗДОРОВ'Я (ЧИСТОТІЛ)" таблетки 0.4 г банка №90
Даніка ТОВ
111,00
Економія при броні:
-26,92 грн
84,08
грн
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Свк фарм
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Драгоманова, 6/1
8.8 км
ДОБАВКА ДІЄТИЧНА "АКТОФУД-ТРАВА ЗДОРОВ'Я (ЧИСТОТІЛ)" таблетки 0.4 г банка №90
Даніка ТОВ
87,00
Економія при броні:
-1,74 грн
85,26
грн
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В містах поряд
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Бувалкіна Владислава, 47
430.3 км
ДОБАВКА ДІЄТИЧНА "АКТОФУД-ТРАВА ЗДОРОВ'Я (ЧИСТОТІЛ)" таблетки 0.4 г банка №90
Даніка ТОВ
93,10
грн
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Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Палія Семена, 118
430.4 км
ДОБАВКА ДІЄТИЧНА "АКТОФУД-ТРАВА ЗДОРОВ'Я (ЧИСТОТІЛ)" таблетки 0.4 г банка №90
Даніка ТОВ
93,10
грн
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Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, просп. Князя Великого Володимира, 73
431.5 км
ДОБАВКА ДІЄТИЧНА "АКТОФУД-ТРАВА ЗДОРОВ'Я (ЧИСТОТІЛ)" таблетки 0.4 г банка №90
Даніка ТОВ
106,60
грн
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