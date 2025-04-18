Київ
Актофуд-чистотіл (Aktofud-celandine)

Актофуд-чистотіл (Aktofud-celandine)

Харків (адресу не вказано)
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Свк фарм
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Драгоманова, 6/1
402.1 км
ДОБАВКА ДІЄТИЧНА "АКТОФУД-ТРАВА ЗДОРОВ'Я (ЧИСТОТІЛ)" таблетки 0.4 г банка №90
Даніка ТОВ
87,00
Економія при броні: -1,74 грн
85,26 грн
Фармація
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Окіпної Раїси, 9
405.4 км
ДОБАВКА ДІЄТИЧНА "АКТОФУД-ТРАВА ЗДОРОВ'Я (ЧИСТОТІЛ)" таблетки 0.4 г банка №90
Даніка ТОВ
111,00
Економія при броні: -26,92 грн
84,08 грн
Аптека акс соціальна
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Палія Семена, 118
552.7 км
ДОБАВКА ДІЄТИЧНА "АКТОФУД-ТРАВА ЗДОРОВ'Я (ЧИСТОТІЛ)" таблетки 0.4 г банка №90
Даніка ТОВ
93,10 грн
Аптека акс соціальна
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Бувалкіна Владислава, 47
552.8 км
ДОБАВКА ДІЄТИЧНА "АКТОФУД-ТРАВА ЗДОРОВ'Я (ЧИСТОТІЛ)" таблетки 0.4 г банка №90
Даніка ТОВ
93,10 грн
Аптека акс соціальна
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Одеса, просп. Князя Великого Володимира, 73
554.8 км
ДОБАВКА ДІЄТИЧНА "АКТОФУД-ТРАВА ЗДОРОВ'Я (ЧИСТОТІЛ)" таблетки 0.4 г банка №90
Даніка ТОВ
106,60 грн
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