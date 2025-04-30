Клітковина з житніх висівок (Cellulose from rye bran)
Харків (адресу не вказано)
Доступно в 6 аптеках у Харків
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Нескорених, 17
7.7 км
ДОБАВКА ДІЄТИЧНА З ЖИТНІХ ВИСІВОК 160 г №1
Агросільпром
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Ювілейний, 94-А
8.1 км
ДОБАВКА ДІЄТИЧНА З ЖИТНІХ ВИСІВОК 160 г №1
Агросільпром
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Гвардійців-Широнінців, 83/26
8.6 км
ДОБАВКА ДІЄТИЧНА З ЖИТНІХ ВИСІВОК 160 г №1
Агросільпром
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 256-А
9.0 км
ДОБАВКА ДІЄТИЧНА З ЖИТНІХ ВИСІВОК 160 г №1
Агросільпром
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, вул. Гвардійців-Широнінців, 88-Б
9.4 км
ДОБАВКА ДІЄТИЧНА З ЖИТНІХ ВИСІВОК 160 г №1
Агросільпром
Мiська сiмейна аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Альошина Архітектора, 3
10.3 км
ДОБАВКА ДІЄТИЧНА З ЖИТНІХ ВИСІВОК 160 г №1
Агросільпром
В містах поряд
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чугуїв, бульв. Комарова Космонавта, 3
36.0 км
ДОБАВКА ДІЄТИЧНА З ЖИТНІХ ВИСІВОК 160 г №1
Агросільпром
Економ аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Чугуїв, вул. Давній вал, 32
36.7 км
ДОБАВКА ДІЄТИЧНА З ЖИТНІХ ВИСІВОК 160 г №1
Агросільпром
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Берестин, пл. Базарна, -
89.7 км
ДОБАВКА ДІЄТИЧНА З ЖИТНІХ ВИСІВОК 160 г №1
Агросільпром
Економна аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Машівка, вул. Незалежності, 123
115.6 км
ДОБАВКА ДІЄТИЧНА З ЖИТНІХ ВИСІВОК 160 г №1
Агросільпром
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Полтава, вул. Небесної Сотні, 61
128.5 км
ДОБАВКА ДІЄТИЧНА З ЖИТНІХ ВИСІВОК 160 г №1
Агросільпром
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Полтава, вул. Зіньківська, 4-А
130.6 км
ДОБАВКА ДІЄТИЧНА З ЖИТНІХ ВИСІВОК 160 г №1
Агросільпром
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Полтава, вул. Європейська, 60-А
130.8 км
ДОБАВКА ДІЄТИЧНА З ЖИТНІХ ВИСІВОК 160 г №1
Агросільпром
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Полтава, вул. 23-го Вересня, 11
133.7 км
ДОБАВКА ДІЄТИЧНА З ЖИТНІХ ВИСІВОК 160 г №1
Агросільпром
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Суми, вул. Харківська, 38
142.9 км
ДОБАВКА ДІЄТИЧНА З ЖИТНІХ ВИСІВОК 160 г №1
Агросільпром
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Суми, вул. Британська, 41
145.7 км
ДОБАВКА ДІЄТИЧНА З ЖИТНІХ ВИСІВОК 160 г №1
Агросільпром
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Суми, вул. Лесі Українки, 6
148.2 км
ДОБАВКА ДІЄТИЧНА З ЖИТНІХ ВИСІВОК 160 г №1
Агросільпром
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Тернівка, вул. Пушкіна, 2
163.6 км
ДОБАВКА ДІЄТИЧНА З ЖИТНІХ ВИСІВОК 160 г №1
Агросільпром
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Павлоград, вул. Соборна, 93/2
164.5 км
ДОБАВКА ДІЄТИЧНА З ЖИТНІХ ВИСІВОК 160 г №1
Агросільпром
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Павлоград, вул. Шевченка, 67
164.8 км
ДОБАВКА ДІЄТИЧНА З ЖИТНІХ ВИСІВОК 160 г №1
Агросільпром