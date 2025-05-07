Клітковина з пшеничних висівок
Чернігів (адресу не вказано)
Доступно в 1 аптеках у Чернігів
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Чернігів, просп. Миру, 49
0.2 км
ДОБАВКА ДІЄТИЧНА З ПШЕНИЧНИХ ВИСІВОК 160 г №1
Агросільпром
50,07
Економія при броні: -1,50 грн
В містах поряд
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Славутич, кв-л Поліський, 60
36.5 км
ДОБАВКА ДІЄТИЧНА З ПШЕНИЧНИХ ВИСІВОК 160 г №1
Агросільпром
52,36
Економія при броні: -1,57 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Димер, вул. Соборна, 73
104.5 км
ДОБАВКА ДІЄТИЧНА З ПШЕНИЧНИХ ВИСІВОК 160 г №1
Агросільпром
50,07
Економія при броні: -1,50 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Бровари, вул. Київська, 241
114.7 км
ДОБАВКА ДІЄТИЧНА З ПШЕНИЧНИХ ВИСІВОК 160 г №1
Агросільпром
28,11
Економія при броні: -0,84 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Іванків, вул. Габорака Олега, 32
114.8 км
ДОБАВКА ДІЄТИЧНА З ПШЕНИЧНИХ ВИСІВОК 160 г №1
Агросільпром
52,36
Економія при броні: -1,57 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Бровари, вул. Київська, 156
116.9 км
ДОБАВКА ДІЄТИЧНА З ПШЕНИЧНИХ ВИСІВОК 160 г №1
Агросільпром
52,36
Економія при броні: -1,57 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Бальзака Оноре, 91/29-А
117.4 км
ДОБАВКА ДІЄТИЧНА З ПШЕНИЧНИХ ВИСІВОК 160 г №1
Агросільпром
52,36
Економія при броні: -1,57 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Рейгана Рональда, 8
120.6 км
ДОБАВКА ДІЄТИЧНА З ПШЕНИЧНИХ ВИСІВОК 160 г №1
Агросільпром
52,36
Економія при броні: -1,57 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Оболонський, 21-Б
122.0 км
ДОБАВКА ДІЄТИЧНА З ПШЕНИЧНИХ ВИСІВОК 160 г №1
Агросільпром
50,07
Економія при броні: -1,50 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, просп. Воскресенський, 36
122.6 км
ДОБАВКА ДІЄТИЧНА З ПШЕНИЧНИХ ВИСІВОК 160 г №1
Агросільпром
52,36
Економія при броні: -1,57 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Юнкерова Миколи, 92-А
124.5 км
ДОБАВКА ДІЄТИЧНА З ПШЕНИЧНИХ ВИСІВОК 160 г №1
Агросільпром
52,36
Економія при броні: -1,57 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Європейського Союзу, 58
125.5 км
ДОБАВКА ДІЄТИЧНА З ПШЕНИЧНИХ ВИСІВОК 160 г №1
Агросільпром
50,07
Економія при броні: -1,50 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Порика Василя, 5-А
125.5 км
ДОБАВКА ДІЄТИЧНА З ПШЕНИЧНИХ ВИСІВОК 160 г №1
Агросільпром
28,11
Економія при броні: -0,84 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Ярославська, 56-А
126.2 км
ДОБАВКА ДІЄТИЧНА З ПШЕНИЧНИХ ВИСІВОК 160 г №1
Агросільпром
50,07
Економія при броні: -1,50 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, шосе Харківське, 144-Б
127.7 км
ДОБАВКА ДІЄТИЧНА З ПШЕНИЧНИХ ВИСІВОК 160 г №1
Агросільпром
50,07
Економія при броні: -1,50 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Проліски, вул. Броварська, 2-А
127.9 км
ДОБАВКА ДІЄТИЧНА З ПШЕНИЧНИХ ВИСІВОК 160 г №1
Агросільпром
28,11
Економія при броні: -0,84 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Глибочицька, 32-Б
127.9 км
ДОБАВКА ДІЄТИЧНА З ПШЕНИЧНИХ ВИСІВОК 160 г №1
Агросільпром
52,36
Економія при броні: -1,57 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, шосе Харківське, 168
128.2 км
ДОБАВКА ДІЄТИЧНА З ПШЕНИЧНИХ ВИСІВОК 160 г №1
Агросільпром
52,36
Економія при броні: -1,57 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 37/41
128.4 км
ДОБАВКА ДІЄТИЧНА З ПШЕНИЧНИХ ВИСІВОК 160 г №1
Агросільпром
50,07
Економія при броні: -1,50 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Бориспіль, вул. Головатого, 30
128.5 км
ДОБАВКА ДІЄТИЧНА З ПШЕНИЧНИХ ВИСІВОК 160 г №1
Агросільпром
52,36
Економія при броні: -1,57 грн