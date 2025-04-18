Клітковина з вівсяних висівок (Cellulose from oat bran)
Київ (адресу не вказано)
Доступно в 97 аптеках у Київ
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, пл. Спортивна, 1-А
1.4 км
ДОБАВКА ДІЄТИЧНА З ВІВСЯНИХ ВИСІВОК 130 г №1
Агросільпром
50,07
Економія при броні: -1,50 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 37/41
1.9 км
ДОБАВКА ДІЄТИЧНА З ВІВСЯНИХ ВИСІВОК 130 г №1
Агросільпром
36,29
Економія при броні: -1,09 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Князів Острозьких, 15
2.0 км
ДОБАВКА ДІЄТИЧНА З ВІВСЯНИХ ВИСІВОК 130 г №1
Агросільпром
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Мазепи Івана, 9-Е
2.1 км
ДОБАВКА ДІЄТИЧНА З ВІВСЯНИХ ВИСІВОК 130 г №1
Агросільпром
Віталюкс
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 72-А
2.1 км
ДОБАВКА ДІЄТИЧНА З ВІВСЯНИХ ВИСІВОК 130 г №1
Агросільпром
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Антоновича, 47-А
2.1 км
ДОБАВКА ДІЄТИЧНА З ВІВСЯНИХ ВИСІВОК 130 г №1
Агросільпром
Аптекар
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Жилянська, 69/71
2.2 км
ДОБАВКА ДІЄТИЧНА З ВІВСЯНИХ ВИСІВОК 130 г №1
Агросільпром
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Антоновича, 50
2.2 км
ДОБАВКА ДІЄТИЧНА З ВІВСЯНИХ ВИСІВОК 130 г №1
Агросільпром
36,29
Економія при броні: -1,09 грн
Віталюкс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Павлівська, 17
2.3 км
ДОБАВКА ДІЄТИЧНА З ВІВСЯНИХ ВИСІВОК 130 г №1
Агросільпром
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Глибочицька, 32-Б
2.4 км
ДОБАВКА ДІЄТИЧНА З ВІВСЯНИХ ВИСІВОК 130 г №1
Агросільпром
36,29
Економія при броні: -1,09 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, пл. Печерська, 1
2.4 км
ДОБАВКА ДІЄТИЧНА З ВІВСЯНИХ ВИСІВОК 130 г №1
Агросільпром
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Князів Острозьких, 46/2-А
2.6 км
ДОБАВКА ДІЄТИЧНА З ВІВСЯНИХ ВИСІВОК 130 г №1
Агросільпром
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 24
2.6 км
ДОБАВКА ДІЄТИЧНА З ВІВСЯНИХ ВИСІВОК 130 г №1
Агросільпром
Аптекар
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Липківського Василя, 1-А
2.9 км
ДОБАВКА ДІЄТИЧНА З ВІВСЯНИХ ВИСІВОК 130 г №1
Агросільпром
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Іоанна Павла Другого, 5
3.3 км
ДОБАВКА ДІЄТИЧНА З ВІВСЯНИХ ВИСІВОК 130 г №1
Агросільпром
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, дорога Набережно-Рибальська, 3
3.3 км
ДОБАВКА ДІЄТИЧНА З ВІВСЯНИХ ВИСІВОК 130 г №1
Агросільпром
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 34
3.6 км
ДОБАВКА ДІЄТИЧНА З ВІВСЯНИХ ВИСІВОК 130 г №1
Агросільпром
Аптека гормональних препаратів
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Липківського Василя, 25
3.6 км
ДОБАВКА ДІЄТИЧНА З ВІВСЯНИХ ВИСІВОК 130 г №1
Агросільпром
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Іоанна Павла Другого, 20
3.8 км
ДОБАВКА ДІЄТИЧНА З ВІВСЯНИХ ВИСІВОК 130 г №1
Агросільпром
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Київ, просп. Берестейський, 24
3.8 км
ДОБАВКА ДІЄТИЧНА З ВІВСЯНИХ ВИСІВОК 130 г №1
Агросільпром
50,07
Економія при броні: -1,50 грн