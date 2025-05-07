Клітковина з вівсяних висівок (Cellulose from oat bran)
Чернігів (адресу не вказано)
Доступно в 7 аптеках у Чернігів
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Чернігів, просп. Миру, 49
0.2 км
ДОБАВКА ДІЄТИЧНА З ВІВСЯНИХ ВИСІВОК 130 г №1
Агросільпром
36,29
Економія при броні: -1,09 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 90
0.5 км
ДОБАВКА ДІЄТИЧНА З ВІВСЯНИХ ВИСІВОК 130 г №1
Агросільпром
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. 77-ї Гвардійської Дивізії, 1-В
2.3 км
ДОБАВКА ДІЄТИЧНА З ВІВСЯНИХ ВИСІВОК 130 г №1
Агросільпром
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Грушевського Михайла, 167
2.6 км
ДОБАВКА ДІЄТИЧНА З ВІВСЯНИХ ВИСІВОК 130 г №1
Агросільпром
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Соборності, 2
2.9 км
ДОБАВКА ДІЄТИЧНА З ВІВСЯНИХ ВИСІВОК 130 г №1
Агросільпром
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Чернігів, просп. Лук'яненка Левка, 8
3.1 км
ДОБАВКА ДІЄТИЧНА З ВІВСЯНИХ ВИСІВОК 130 г №1
Агросільпром
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Пухова, 142
3.8 км
ДОБАВКА ДІЄТИЧНА З ВІВСЯНИХ ВИСІВОК 130 г №1
Агросільпром
В містах поряд
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Славутич, кв-л Поліський, 60
36.5 км
ДОБАВКА ДІЄТИЧНА З ВІВСЯНИХ ВИСІВОК 130 г №1
Агросільпром
50,07
Економія при броні: -1,50 грн
Мiська сiмейна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Славутич, кв-л Поліський, 3
36.8 км
ДОБАВКА ДІЄТИЧНА З ВІВСЯНИХ ВИСІВОК 130 г №1
Агросільпром
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Славутич, пл. Привокзальна, 7
37.2 км
ДОБАВКА ДІЄТИЧНА З ВІВСЯНИХ ВИСІВОК 130 г №1
Агросільпром
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Ніжин, вул. Шевченка Тараса, 107-А
66.8 км
ДОБАВКА ДІЄТИЧНА З ВІВСЯНИХ ВИСІВОК 130 г №1
Агросільпром
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Хотянівка, вул. Валова, 2-В
112.3 км
ДОБАВКА ДІЄТИЧНА З ВІВСЯНИХ ВИСІВОК 130 г №1
Агросільпром
36,29
Економія при броні: -1,09 грн
Аптекар
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Зазим'я, вул. Лісова, 55
112.5 км
ДОБАВКА ДІЄТИЧНА З ВІВСЯНИХ ВИСІВОК 130 г №1
Агросільпром
Аптекар
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Бровари, вул. Київська, 316
113.4 км
ДОБАВКА ДІЄТИЧНА З ВІВСЯНИХ ВИСІВОК 130 г №1
Агросільпром
Аптекар
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Бровари, вул. Київська, 243
114.7 км
ДОБАВКА ДІЄТИЧНА З ВІВСЯНИХ ВИСІВОК 130 г №1
Агросільпром
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Бровари, вул. Київська, 241
114.7 км
ДОБАВКА ДІЄТИЧНА З ВІВСЯНИХ ВИСІВОК 130 г №1
Агросільпром
36,29
Економія при броні: -1,09 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Іванків, вул. Габорака Олега, 32
114.8 км
ДОБАВКА ДІЄТИЧНА З ВІВСЯНИХ ВИСІВОК 130 г №1
Агросільпром
36,29
Економія при броні: -1,09 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Погреби, вул. Погребський шлях, 19
114.9 км
ДОБАВКА ДІЄТИЧНА З ВІВСЯНИХ ВИСІВОК 130 г №1
Агросільпром
50,07
Економія при броні: -1,50 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вишгород, просп. Шевченка Тараса, 2-А
116.2 км
ДОБАВКА ДІЄТИЧНА З ВІВСЯНИХ ВИСІВОК 130 г №1
Агросільпром
Віталюкс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вишгород, просп. Шевченка Тараса, 2-Д
116.3 км
ДОБАВКА ДІЄТИЧНА З ВІВСЯНИХ ВИСІВОК 130 г №1
Агросільпром