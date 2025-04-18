Макуха харчова із зародків пшениці
Київ (адресу не вказано)
Доступно в 25 аптеках у Київ
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, пл. Спортивна, 1-А
1.4 км
ДОБАВКА ДІЄТИЧНА ЖМИХ ХАРЧОВИЙ З ЗАРОДКІВ ПШЕНИЦІ 190 г №1
Агросільпром
72,27
Економія при броні: -2,17 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 37/41
1.9 км
ДОБАВКА ДІЄТИЧНА ЖМИХ ХАРЧОВИЙ З ЗАРОДКІВ ПШЕНИЦІ 190 г №1
Агросільпром
52,36
Економія при броні: -1,57 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Антоновича, 50
2.2 км
ДОБАВКА ДІЄТИЧНА ЖМИХ ХАРЧОВИЙ З ЗАРОДКІВ ПШЕНИЦІ 190 г №1
Агросільпром
72,27
Економія при броні: -2,17 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Ярославська, 56-А
2.3 км
ДОБАВКА ДІЄТИЧНА ЖМИХ ХАРЧОВИЙ З ЗАРОДКІВ ПШЕНИЦІ 190 г №1
Агросільпром
52,36
Економія при броні: -1,57 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Глибочицька, 32-Б
2.4 км
ДОБАВКА ДІЄТИЧНА ЖМИХ ХАРЧОВИЙ З ЗАРОДКІВ ПШЕНИЦІ 190 г №1
Агросільпром
52,36
Економія при броні: -1,57 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Київ, просп. Берестейський, 24
3.8 км
ДОБАВКА ДІЄТИЧНА ЖМИХ ХАРЧОВИЙ З ЗАРОДКІВ ПШЕНИЦІ 190 г №1
Агросільпром
52,36
Економія при броні: -1,57 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Філатова Академіка, 7
3.9 км
ДОБАВКА ДІЄТИЧНА ЖМИХ ХАРЧОВИЙ З ЗАРОДКІВ ПШЕНИЦІ 190 г №1
Агросільпром
52,36
Економія при броні: -1,57 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Антоновича, 176
4.3 км
ДОБАВКА ДІЄТИЧНА ЖМИХ ХАРЧОВИЙ З ЗАРОДКІВ ПШЕНИЦІ 190 г №1
Агросільпром
40,70
Економія при броні: -1,22 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Берестейський, 47
5.4 км
ДОБАВКА ДІЄТИЧНА ЖМИХ ХАРЧОВИЙ З ЗАРОДКІВ ПШЕНИЦІ 190 г №1
Агросільпром
40,70
Економія при броні: -1,22 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, просп. Воскресенський, 36
6.4 км
ДОБАВКА ДІЄТИЧНА ЖМИХ ХАРЧОВИЙ З ЗАРОДКІВ ПШЕНИЦІ 190 г №1
Агросільпром
72,27
Економія при броні: -2,17 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Максимовича Михайла, 32-Б
7.6 км
ДОБАВКА ДІЄТИЧНА ЖМИХ ХАРЧОВИЙ З ЗАРОДКІВ ПШЕНИЦІ 190 г №1
Агросільпром
40,70
Економія при броні: -1,22 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Здолбунівська, 4
7.7 км
ДОБАВКА ДІЄТИЧНА ЖМИХ ХАРЧОВИЙ З ЗАРОДКІВ ПШЕНИЦІ 190 г №1
Агросільпром
52,36
Економія при броні: -1,57 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Здановської Юлії, 73-А
8.1 км
ДОБАВКА ДІЄТИЧНА ЖМИХ ХАРЧОВИЙ З ЗАРОДКІВ ПШЕНИЦІ 190 г №1
Агросільпром
52,36
Економія при броні: -1,57 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Рейгана Рональда, 8
8.2 км
ДОБАВКА ДІЄТИЧНА ЖМИХ ХАРЧОВИЙ З ЗАРОДКІВ ПШЕНИЦІ 190 г №1
Агросільпром
52,36
Економія при броні: -1,57 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Дніпровська Набережна, 12
8.2 км
ДОБАВКА ДІЄТИЧНА ЖМИХ ХАРЧОВИЙ З ЗАРОДКІВ ПШЕНИЦІ 190 г №1
Агросільпром
52,36
Економія при броні: -1,57 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Берестейський, 94/1
8.8 км
ДОБАВКА ДІЄТИЧНА ЖМИХ ХАРЧОВИЙ З ЗАРОДКІВ ПШЕНИЦІ 190 г №1
Агросільпром
52,36
Економія при броні: -1,57 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, шосе Харківське, 144-Б
9.6 км
ДОБАВКА ДІЄТИЧНА ЖМИХ ХАРЧОВИЙ З ЗАРОДКІВ ПШЕНИЦІ 190 г №1
Агросільпром
72,27
Економія при броні: -2,17 грн
Будь здоровий
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Гришка Михайла, 5
9.9 км
ДОБАВКА ДІЄТИЧНА ЖМИХ ХАРЧОВИЙ З ЗАРОДКІВ ПШЕНИЦІ 190 г №1
Агросільпром
40,70
Економія при броні: -1,22 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Порика Василя, 5-А
9.9 км
ДОБАВКА ДІЄТИЧНА ЖМИХ ХАРЧОВИЙ З ЗАРОДКІВ ПШЕНИЦІ 190 г №1
Агросільпром
52,36
Економія при броні: -1,57 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Мишуги Олександра, 4
10.1 км
ДОБАВКА ДІЄТИЧНА ЖМИХ ХАРЧОВИЙ З ЗАРОДКІВ ПШЕНИЦІ 190 г №1
Агросільпром
52,36
Економія при броні: -1,57 грн