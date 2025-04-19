Гепалін-соло (Gepalin-solo)
Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 5 аптеках у Одеса
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 70
4.2 км
ГЕПАЛІН-СОЛО капсула №30
Технобіо
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Сегедська, 13
5.9 км
ГЕПАЛІН-СОЛО капсула №30
Технобіо
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Танцюри Євгена, 49
5.9 км
ГЕПАЛІН-СОЛО капсула №30
Технобіо
658,48
Економія при броні: -30,21 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, дорога Фонтанська, 16/11
7.3 км
ГЕПАЛІН-СОЛО капсула №30
Технобіо
677,42
Економія при броні: -31,11 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Палія Семена, 82
12.5 км
ГЕПАЛІН-СОЛО капсула №30
Технобіо
В містах поряд
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кропивницький, вул. Незалежності, 9
251.3 км
ГЕПАЛІН-СОЛО капсула №30
Технобіо
610,15
Економія при броні: -32,98 грн
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Умань, вул. Небесної Сотні, 22
253.8 км
ГЕПАЛІН-СОЛО капсула №30
Технобіо
564,00
Економія при броні: -77,10 грн
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кропивницький, вул. Вокзальна, 37/16
254.7 км
ГЕПАЛІН-СОЛО капсула №30
Технобіо
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Умань, вул. Тищика, 25
255.3 км
ГЕПАЛІН-СОЛО капсула №30
Технобіо
522,45
Економія при броні: -34,88 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Калнишевського Петра, 7
255.5 км
ГЕПАЛІН-СОЛО капсула №30
Технобіо
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Криворіжсталі, 18
256.1 км
ГЕПАЛІН-СОЛО капсула №30
Технобіо
700,00
Економія при броні: -38,81 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. 200-річчя Кривого Рогу, 12-А
264.8 км
ГЕПАЛІН-СОЛО капсула №30
Технобіо
504,84
Економія при броні: -17,67 грн
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Монастирище, вул. Миру, 20
286.4 км
ГЕПАЛІН-СОЛО капсула №30
Технобіо
564,00
Економія при броні: -55,80 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Звенигородка, просп. Шевченка Тараса, 26
289.0 км
ГЕПАЛІН-СОЛО капсула №30
Технобіо
645,50
Економія при броні: -99,40 грн
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Олександрія, просп. Соборний, 111
302.5 км
ГЕПАЛІН-СОЛО капсула №30
Технобіо
564,00
Економія при броні: -78,00 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Олександрія, просп. Соборний, 96
303.1 км
ГЕПАЛІН-СОЛО капсула №30
Технобіо
522,30
Економія при броні: -35,24 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Олександрія, вул. Усика Григорія, 44
303.8 км
ГЕПАЛІН-СОЛО капсула №30
Технобіо
678,84
Економія при броні: -85,64 грн
Авіценна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Слобода, вул. Пирогова, 3
339.9 км
ГЕПАЛІН-СОЛО капсула №30
Технобіо
302,88
Економія при броні: -0,06 грн
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Черкаси, вул. Надпільна, 340
342.8 км
ГЕПАЛІН-СОЛО капсула №30
Технобіо
564,00
Економія при броні: -31,50 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Черкаси, бульв. Шевченка, 335
343.4 км
ГЕПАЛІН-СОЛО капсула №30
Технобіо
672,70
Економія при броні: -90,40 грн