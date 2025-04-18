Гепалін-соло (Gepalin-solo)
Київ (адресу не вказано)
Доступно в 16 аптеках у Київ
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
0.2 км
ГЕПАЛІН-СОЛО капсула №30
Технобіо
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється за 47 хв
Київ, перех. Шевченко Тараса / Хрещатик, 2/54
0.9 км
ГЕПАЛІН-СОЛО капсула №30
Технобіо
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Дмитрівська (Шевченківський), 2
2.1 км
ГЕПАЛІН-СОЛО капсула №30
Технобіо
657,72
Економія при броні: -29,73 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Київ, вул. Коперника, 2-А
2.9 км
ГЕПАЛІН-СОЛО капсула №30
Технобіо
715,87
Економія при броні: -92,34 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 112
3.1 км
ГЕПАЛІН-СОЛО капсула №30
Технобіо
576,08
Економія при броні: -20,77 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Політехнічний / Берестейський, 1/33
3.9 км
ГЕПАЛІН-СОЛО капсула №30
Технобіо
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Миру, 2/3
7.2 км
ГЕПАЛІН-СОЛО капсула №30
Технобіо
546,19
Економія при броні: -27,20 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Каденюка Леоніда, 2/35
7.5 км
ГЕПАЛІН-СОЛО капсула №30
Технобіо
576,00
Економія при броні: -84,00 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Сосюри, 3
7.5 км
ГЕПАЛІН-СОЛО капсула №30
Технобіо
687,92
Економія при броні: -95,16 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Гетьмана Павла Полуботка, 54-В
8.8 км
ГЕПАЛІН-СОЛО капсула №30
Технобіо
576,04
Економія при броні: -20,02 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Княжий Затон, 4
9.2 км
ГЕПАЛІН-СОЛО капсула №30
Технобіо
576,00
Економія при броні: -3,00 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Берестейський, 87
9.9 км
ГЕПАЛІН-СОЛО капсула №30
Технобіо
601,81
Економія при броні: -24,74 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Бажана Миколи, 24/1
10.3 км
ГЕПАЛІН-СОЛО капсула №30
Технобіо
576,00
Економія при броні: -3,00 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Глушкова Академіка, 22
10.5 км
ГЕПАЛІН-СОЛО капсула №30
Технобіо
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Братства тарасівців, 12-А
10.6 км
ГЕПАЛІН-СОЛО капсула №30
Технобіо
594,26
Економія при броні: -20,15 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Бажана Миколи, 3-В
10.8 км
ГЕПАЛІН-СОЛО капсула №30
Технобіо
595,92
Економія при броні: -21,87 грн
В містах поряд
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Золотоноша, вул. Захисників України, 2-Г
138.5 км
ГЕПАЛІН-СОЛО капсула №30
Технобіо
571,78
Економія при броні: -19,76 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Золотоноша, вул. Шевченка Тараса, 76-А
138.8 км
ГЕПАЛІН-СОЛО капсула №30
Технобіо
581,47
Економія при броні: -30,26 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Черкаси, вул. Онопрієнко, 2
154.1 км
ГЕПАЛІН-СОЛО капсула №30
Технобіо
172,71
Економія при броні: -10,54 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Черкаси, вул. Університетська, 29
155.6 км
ГЕПАЛІН-СОЛО капсула №30
Технобіо
725,74
Економія при броні: -238,38 грн